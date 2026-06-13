El 89,17% de los estudiantes supera la PAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los resultados de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada este mes de junio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife reflejan que la gran mayoría de los aspirantes ha logrado el objetivo. En concreto, el 89,17% de los estudiantes que se presentaron a los exámenes ha conseguido superar la prueba, de acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por la Universidad de La Laguna.

Desde primera hora de la mañana, el alumnado ha podido acceder a la plataforma telemática para conocer sus calificaciones individuales. Las cifras globales muestran que, de un total de 4.583 alumnos matriculados en esta convocatoria, han resultado aptos 4.060 jóvenes. Por el contrario, un total de 493 aspirantes no ha logrado alcanzar la nota mínima requerida, mientras que treinta de los estudiantes inscritos finalmente no se presentaron a la realización de los ejercicios.

El Gabinete de Análisis y Planificación de la institución académica canaria ha facilitado además las estadísticas detalladas sobre el rendimiento de los jóvenes. Destaca especialmente la diferencia entre el expediente previo y la prueba objetiva: la nota media del Bachillerato en la provincia se ha situado en un notable 8,24, pero esta calificación desciende hasta el 6,56 en la nota media de la fase general de la PAU. Con estos dos parámetros, la calificación media final de acceso a la etapa universitaria queda fijada en un 7,57.

Si se analizan los resultados en función de las distintas ramas académicas, los datos arrojan algunas diferencias. En la modalidad de Artes, por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, un 85,98% de los jóvenes ha resultado apto. Este porcentaje se eleva considerablemente en la vía de Música y Artes Escénicas, donde el porcentaje de aprobados alcanza el 96,05%. Por su parte, la opción de Ciencias y Tecnología presenta un índice de éxito del 92,49%, mientras que en la rama de Humanidades y Ciencias Sociales el nivel de aptos se queda en el 85,42%.

El desglose geográfico por islas muestra que en los centros educativos de Tenerife se han examinado 3.663 personas, registrando un 89,3% de estudiantes aprobados y 437 no aptos. En el caso de La Palma, un total de 295 aspirantes resultaron aptos (87,02%). En la isla de El Hierro, 37 consiguieron el objetivo, lo que supone un destacado 94,8% de éxito, y en La Gomera hubo 65 aptos, representando un 86,6% del total.

Tras la publicación de los resultados, se ha abierto el periodo de preinscripción para los grados universitarios del próximo curso. Los candidatos que no han conseguido superar esta convocatoria ordinaria tendrán una nueva oportunidad en los exámenes de la convocatoria de julio, que están programados para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Como viene siendo habitual, la Universidad de La Laguna ha decidido premiar el esfuerzo y la dedicación de sus futuros alumnos. Para ello, ha convocado a los estudiantes que han obtenido las treinta mejores calificaciones de acceso a la educación superior en la provincia. Este acto de reconocimiento a la excelencia académica tendrá lugar en los jardines del Rectorado para homenajear la brillantez de estos jóvenes.