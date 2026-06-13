El IPC en Canarias sube al 3,2% interanual en mayo impulsado por el transporte

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias registró en mayo una tasa interanual del 3,2%, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al mes anterior. Este comportamiento confirma la continuidad de la presión inflacionista en el archipiélago, que encadena tres meses consecutivos de aumentos.

En términos mensuales, el IPC avanzó un 0,1%, situando la inflación acumulada en lo que va de año en el 1,4%. La evolución refleja una moderación en el corto plazo, aunque insuficiente para revertir la tendencia ascendente del indicador interanual.

Principales componentes de la inflación

El aumento de los precios en Canarias continúa estando liderado por el grupo de transporte, que registra una variación interanual del 9,6%, con un incremento de 1,9 puntos respecto a abril. Este componente se consolida como el principal factor de presión inflacionista en la región.

También destacan las partidas vinculadas al sector servicios, especialmente relevantes en la estructura económica canaria. Los restaurantes y servicios de alojamiento presentan una subida del 5,4% interanual, mientras que los seguros y servicios financieros aumentan un 4%. En el caso de bebidas alcohólicas y tabaco, el incremento se sitúa en el 3,3%.

Componentes con menor presión inflacionista

Los incrementos más moderados se observan en varios grupos de consumo, aunque sin capacidad de compensar el impacto de los sectores más inflacionistas. El vestido y calzado registra una variación del 0,5%, los muebles y artículos del hogar del 0,9%, las actividades recreativas y culturales del 1% y el sector de información y comunicaciones del 1,2%.

Comparativa nacional

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,1% mensual, manteniendo su tasa interanual en el 3,2%. Canarias se sitúa, por tanto, en línea con la media estatal, sin diferencial significativo en términos de inflación general.

Distribución territorial

El análisis autonómico muestra diferencias relevantes entre territorios. Las tasas más elevadas se registran en Madrid (3,8%), Cantabria (3,7%) y Galicia (3,5%). En el extremo inferior se sitúan Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9%) y la Región de Murcia (2,9%).

En cuanto a la evolución mensual del indicador, los mayores incrementos se observan en Melilla (+0,5 puntos), Cantabria (+0,4) y Baleares (+0,3), mientras que Ceuta, Extremadura y Andalucía registran descensos de dos décimas.

Los datos del mes de mayo confirman la persistencia de tensiones inflacionistas, con un patrón de crecimiento concentrado en transporte y servicios vinculados al turismo. La estabilidad del IPC nacional no se traduce en una mejora real del poder adquisitivo, mientras que la estructura de consumo en Canarias mantiene su exposición a sectores especialmente sensibles a variaciones de precios.