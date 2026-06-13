La cruda realidad de la ELA sube a las tablas del Teatro Leal con el musical solidario A Contratiempo

El tiempo no perdona, y mucho menos a quienes padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica. Este jueves 18 de junio, el Teatro Leal de La Laguna acogerá el estreno de A Contratiempo, un musical benéfico destinado a recaudar fondos íntegros para la Fundación Teidela, la asociación más representativa en la asistencia y cobertura a los enfermos de ELA en Canarias y particularmente en Tenerife. Lejos de las frivolidades habituales de la cartelera, esta obra expone la urgencia vital de una enfermedad implacable que sigue careciendo de tratamiento y de cura.

Cada céntimo recaudado en la taquilla tiene un fin estrictamente necesario. El director y autor del libreto, Javier Rodríguez, detalla que los ingresos se destinarán a pagar horas de cuidadores profesionales para los enfermos, servicios de limpieza en los hogares de los afectados y la compra de camas articuladas, una exigencia ineludible en las casas de quienes sufren esta patología. La ELA golpea de forma dura y supone una auténtica trituradora de recursos para las familias que se ven obligadas a convivir con una angustiosa fecha de caducidad impuesta a sus seres queridos.

La gestación de la obra refleja un claro compromiso cívico. Lo que comenzó como un proyecto menor entre un grupo de amigos que quería disfrutar pisando un escenario, adquirió una mayor envergadura cuando el reconocido compositor Fernando Ortí asumió la creación de la banda sonora original. El elenco que dará vida a esta historia no está formado por grandes divos que vivan de la actuación, sino por un grupo aficionado de ciudadanos con ocupaciones alejadas del arte dramático, como la enseñanza o la administración, que dedican su tiempo libre a visibilizar este drama. Como señala el propio Javier Rodríguez, la intención es dar voz a la realidad que nos rodea y generar una liturgia laica donde las personas se reúnan en el recinto para apoyar una causa de peso.

Todo en la función gira en torno al concepto del tiempo y su naturaleza efímera, un tropiezo vital que para estos pacientes supone el contratiempo definitivo. Mientras el sector deportivo ya demostró su solidaridad recientemente con una carrera multitudinaria de asistencia en La Laguna, ahora es el entorno de la cultura el que da un paso al frente para sumar fuerzas y no mirar hacia otro lado. Las entradas aún están disponibles para los rezagados tanto en la plataforma web tickety.es como en la propia taquilla del teatro.