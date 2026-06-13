Las Palmas de Gran Canaria recibe la Escoba de Platino por su mejora en limpieza urbana

Las Palmas de Gran Canaria ha sido distinguida con la Escoba de Platino, el máximo galardón que concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), en reconocimiento a los avances realizados por el Ayuntamiento para mejorar la limpieza urbana y la gestión ambiental en la ciudad.

La entrega del premio tuvo lugar en Madrid durante la celebración de la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente (TECMA), uno de los encuentros de referencia del sector. El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, fue el encargado de recoger la distinción en representación del Consistorio capitalino.

El reconocimiento pone en valor el modelo desarrollado por el Ayuntamiento en los últimos años, basado en la mejora continua de los servicios, la incorporación de nuevos recursos materiales y humanos y una mayor proximidad a la ciudadanía para responder a las necesidades de los distintos barrios.

El jurado destacó especialmente el Plan de Higiene Urbana, una estrategia municipal orientada a reforzar la salubridad, el orden y el mantenimiento de los espacios públicos mediante actuaciones específicas en los diferentes distritos de la ciudad. Asimismo, valoró las campañas de sensibilización ciudadana impulsadas bajo el lema El Poder de un Gesto, dirigidas a fomentar la corresponsabilidad vecinal en el cuidado del entorno urbano.

Tras recoger el galardón, Héctor Alemán señaló que la Escoba de Platino supone "un reconocimiento al trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando para seguir mejorando la higiene urbana en todos los barrios de la ciudad y ofrecer unos servicios públicos cada vez más eficaces y cercanos a la ciudadanía".

El edil destacó además que las iniciativas impulsadas durante el actual mandato han permitido acercar los recursos municipales a los distintos barrios y reforzar la participación vecinal en la planificación y evaluación de los servicios públicos relacionados con la limpieza.

Entre las actuaciones que han contribuido a la obtención de este reconocimiento figura la aprobación inicial de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos, la primera gran actualización normativa en más de dos décadas. También destaca la puesta en marcha de un contrato de emergencia por razones de salud pública que ha permitido incorporar alrededor de 300 trabajadores y medio centenar de vehículos para reforzar los servicios de limpieza.

A ello se suma la reciente licitación del nuevo contrato de recogida de residuos, dotado con 156,9 millones de euros para los próximos ocho años. Según explicó Alemán, esta inversión permitirá incorporar más de 100 vehículos, 191 profesionales y 10.000 nuevos contenedores, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Gestión sostenible

El Ayuntamiento también ha impulsado la implantación progresiva del contenedor marrón para la recogida de residuos orgánicos, así como actuaciones intensivas de baldeo, desbroce, retirada de residuos y mantenimiento en diferentes zonas del municipio. Estas acciones se complementan con trabajos coordinados junto al área de Parques y Jardines y la habilitación de puntos de acopio transitorios en cada distrito.

La Escoba de Platino constituye la máxima categoría de unos premios considerados de referencia en el ámbito de la limpieza urbana y la gestión ambiental. Los galardones distinguen las iniciativas más innovadoras y eficaces desarrolladas por administraciones públicas y entidades de España, Portugal e Iberoamérica.