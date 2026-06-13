Los aeropuertos de Canarias registran casi 22,7 millones de pasajeros hasta el mes de mayo

Los ocho aeropuertos del archipiélago canario han contabilizado un total de 22.694.672 viajeros durante los cinco primeros meses del presente ejercicio. Esta cifra, proporcionada por Aena, representa un ligero descenso del 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Del volumen total, la inmensa mayoría corresponde a viajeros de carácter comercial, sumando 22.599.593 personas que han transitado por las instalaciones isleñas.

Analizando con mayor detalle el origen y el destino, el tráfico internacional continúa siendo el principal motor del turismo en la región. En concreto, 13.948.912 usuarios utilizaron conexiones con el extranjero, lo que supone una levísima caída del 0,4%. Por su parte, los vuelos nacionales desplazaron a 8.650.681 personas, marcando una reducción del 0,7%. Además, la red gestionó 202.182 movimientos de aeronaves y contabilizó el transporte de 12.986 toneladas de mercancía.

Balance mensual

Si nos centramos exclusivamente en las estadísticas correspondientes a mayo, el conjunto de la red aeroportuaria experimentó un comportamiento estable. En total, transitaron 4.109.171 pasajeros, una cifra que se mantiene sin variación porcentual respecto al mismo mes del ejercicio precedente. Del total de este grupo, 4.091.752 fueron usuarios de rutas comerciales. En esta ocasión, el mercado doméstico repuntó un 0,5%, alcanzando 1.938.069 clientes, mientras que el sector internacional cedió un 0,6%, situándose en 2.153.683 viajeros.

El desglose por islas sitúa a la instalación de Gran Canaria como líder indiscutible en este quinto mes, logrando atraer a 1.175.039 viajeros, lo que se traduce en un incremento del 1,5%. A continuación, destaca el Aeropuerto de Tenerife Sur, que registró 938.372 transeúntes, acusando un retroceso del 4,8%. Su homólogo en la misma isla, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, anotó un sólido avance del 3,9%, dando servicio a 636.405 usuarios y demostrando la fortaleza de los enlaces interinsulares y peninsulares.

Tráfico aéreo

En el resto de la comunidad autónoma, el aeropuerto César Manrique-Lanzarote contabilizó 682.989 pasajeros, experimentando una mínima bajada del 0,8%. Fuerteventura, por su lado, recibió a 504.264 personas, con un descenso del 1,3%. Las cifras más positivas en términos de crecimiento porcentual recayeron en las islas menores. La Palma se disparó un 13,9% hasta llegar a 133.687 viajeros, mientras que El Hierro creció un 11,7% contabilizando 27.718 clientes. Por el contrario, La Gomera cerró la lista con 10.697 usuarios y una contracción del 5,7%. El mes concluyó de manera global con 38.970 operaciones aéreas y 2.503 toneladas de carga transportada. Estos datos reafirman la vital importancia del sector turístico como pilar fundamental para el sostenimiento económico y la creación de empleo en la región.