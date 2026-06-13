Los expertos desmontan los grandes mitos del verano sobre el cáncer de piel

Con la llegada del verano y el aumento de las horas de exposición al sol, los especialistas insisten en la necesidad de desterrar algunas falsas creencias sobre el cáncer de piel que continúan muy extendidas entre la población. Entre ellas, la idea de que la piel se acostumbra al sol o que el bronceado actúa como una protección natural frente a la radiación ultravioleta.

En el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, los expertos recuerdan que el melanoma, aunque representa una proporción menor de los tumores cutáneos, es la variante más agresiva de esta enfermedad. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), durante 2026 se diagnosticarán 8.074 nuevos casos en España, una cifra que pone de manifiesto la importancia de la prevención y de la detección precoz.

Los especialistas advierten de que el hecho de que la piel se enrojezca menos con el paso de los meses no significa que deje de sufrir daños. La radiación ultravioleta continúa afectando a las células cutáneas incluso cuando no se producen quemaduras visibles, acumulando alteraciones que pueden manifestarse años después.

De la misma forma, el bronceado no constituye una barrera protectora frente al sol. Los expertos explican que el tono moreno es, en realidad, una respuesta del organismo ante una agresión ya producida por la radiación solar y no una señal de resistencia frente a futuras exposiciones.

Otra de las cuestiones que más preocupa a los dermatólogos es la falsa percepción de que el melanoma siempre aparece en forma de lunar oscuro. Aunque esta es una de las manifestaciones más conocidas, existen variantes que pueden pasar desapercibidas. Algunas lesiones pueden presentar tonalidades rosadas o rojizas e incluso confundirse con pequeñas cicatrices.

Además, los médicos recuerdan que este tipo de cáncer puede aparecer en zonas poco habituales del cuerpo. Es el caso del melanoma lentiginoso acral, que se desarrolla en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas, áreas que habitualmente no están expuestas al sol.

Los expertos también alertan de que los efectos de la radiación ultravioleta pueden tardar décadas en manifestarse. Las quemaduras sufridas durante la infancia y la adolescencia continúan considerándose uno de los principales factores de riesgo para desarrollar melanoma en la edad adulta.

Asimismo, recuerdan que no todos los melanomas afectan exclusivamente a la piel. Aunque es menos frecuente, este tipo de tumor también puede desarrollarse en determinadas mucosas, como las de la cavidad oral o nasal, e incluso en algunas estructuras del ojo, lo que dificulta su detección temprana.

Los especialistas aconsejan familiarizarse con el aspecto habitual de la piel y vigilar cualquier cambio llamativo. Entre las señales de alerta figuran las modificaciones en el tamaño, forma o color de lunares y manchas, así como lesiones que no cicatrizan correctamente.

La detección precoz sigue siendo una de las herramientas más eficaces para combatir esta enfermedad. Cuando el melanoma se identifica en fases iniciales, la supervivencia supera el 90%, lo que convierte la vigilancia en un elemento clave.

Los expertos recuerdan además que la protección solar no debe limitarse a los meses estivales. Actividades cotidianas como caminar o practicar deporte al aire libre contribuyen a la exposición acumulada a la radiación ultravioleta durante todo el año.

Por ello, recomiendan utilizar protector solar de forma habitual, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y consultar con un especialista ante cualquier alteración sospechosa de la piel, por pequeña que parezca.