Una asimetría insular que va de la marginación del Verano Joven a la propaganda migratoria en Arguineguín

La calculada puesta en escena del Gobierno en el muelle de Arguineguín revela una estrategia basada en la sustitución de la gestión por la moralidad. Al utilizar las palabras del papa León XIV sobre la dignidad para asegurar que Canarias "nunca ha estado sola, ni lo estará", deja mucho que desear. La ministra de Migraciones no buscaba rendir cuentas de sus competencias, sino todo lo contrario, construir un escudo ético. Una maniobra con la que pretendía blindar su Ministerio de Inclusión y Migraciones frente a las críticas de la comunidad autónoma, moviendo el foco desde la falta de dinero y medios hacia un debate de buenos y malos.

Datos temporales

El punto clave de la estrategia de Elma Saiz está en cómo maneja los números. Presumir de un sistema "eficaz" basándose en que la ocupación de los centros ha bajado un 70%, es engañar al lector. Ese descenso no se debe a un plan del Ministerio de Migraciones, sino a que las mafias del mar cambian sus rutas de forma natural. Mientras Moncloa celebra esta bajada temporal como un éxito propio, el Gobierno canario sigue asumiendo en solitario la carga económica y la tutela de los menores en unas islas saturadas.

La desconexión transversal de Madrid

La debilidad del discurso de la ministra es evidente cuando se revisa el trato diario que recibe el archipiélago. El supuesto "acompañamiento permanente" del Estado queda desmentido con decisiones recientes que afectan al ciudadano: la exclusión de los jóvenes canarios en el programa Verano Joven o el colapso operativo en la gestión de los aeropuertos insulares tan solo son algunas de las decisiones que demuestran que para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la sensibilidad dura exactamente lo que tarda el Papa en abandonar las islas y se apagan los focos de la televisión.