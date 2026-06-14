Buscan a una mujer de 39 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta urgente para solicitar la colaboración ciudadana con el objetivo de dar con el paradero de Marta G.C., a la que se le perdió la pista este pasado viernes en la capital grancanaria. Las autoridades y los equipos de emergencia se han movilizado rápidamente para intentar localizarla en el menor tiempo posible, dado que las primeras horas son cruciales en este tipo de operativos.

Según la información facilitada por la plataforma a través de sus canales oficiales, la ciudadana tiene 39 años de edad. En cuanto a sus rasgos físicos, mide 1,60 metros de estatura, presenta una complexión corpulenta, tiene los ojos de color marrón y el pelo castaño. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede resultar determinante para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan trazar una ruta de búsqueda efectiva.

Uno de los aspectos que más preocupación suscita en este caso es que, tal y como ha subrayado SOS Desaparecidos, la extraviada está catalogada como una persona vulnerable. Esta calificación suele emplearse en situaciones en las que el individuo requiere algún tipo de atención médica inminente, padece alguna patología que le impide orientarse adecuadamente o necesita medicación diaria. Por ello, el dispositivo desplegado en la isla prioriza su hallazgo para garantizar su integridad física y evitar un empeoramiento de su estado de salud.

Desde la organización sin ánimo de lucro insisten en la importancia de difundir su fotografía y los datos básicos a través de las redes sociales para llegar a la mayor cantidad de población posible. La solidaridad vecinal en el archipiélago suele ser un elemento clave que complementa el intenso trabajo de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local encargados de peinar diferentes zonas urbanas y periféricas.

Para facilitar la recopilación de datos, el colectivo ha puesto a disposición de la ciudadanía asistencia telefónica ininterrumpida. Aquellas personas que crean haberla visto o dispongan de pistas fiables pueden ponerse en contacto llamando a los teléfonos proporcionados por la asociación, como el 868 286 726, o enviando un correo electrónico a la dirección info@sosdesaparecidos.es.

Asimismo, los canales ordinarios de alerta continúan plenamente operativos. Es posible llamar de forma directa al servicio de emergencias 112, así como a las líneas directas de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Las fuerzas policiales recomiendan a la población que, en caso de avistamiento, mantengan la calma y notifiquen inmediatamente la ubicación exacta sin tratar de intervenir de manera que pueda alterar a la persona en situación de vulnerabilidad.