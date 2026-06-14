Canarias lanza una línea de ayudas de 1,8 millones para el transporte sostenible y puntos de recarga

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones orientada a fomentar la movilidad urbana sostenible en el archipiélago. Esta iniciativa cuenta con una dotación presupuestaria de 1.875.000 euros, los cuales están cofinanciados a través del Programa FEDER Canarias correspondiente al periodo 2021-2027.

Estas ayudas están destinadas de forma específica a la adquisición de vehículos eléctricos o de cero emisiones concebidos para el transporte colectivo de viajeros. Asimismo, el programa contempla el respaldo económico para la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público. El objetivo fundamental que persigue la Administración autonómica es continuar avanzando de forma decidida en la reducción de emisiones contaminantes y en la progresiva descarbonización del sector en las islas.

Movilidad Sostenible

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha defendido esta medida señalando que la movilidad sostenible es "una pieza clave" para poder materializar el cambio de modelo en la región. En este sentido, ha añadido que desde el Gobierno se busca seguir "impulsando medidas que faciliten la incorporación de tecnologías más limpias y eficientes en el transporte público y profesional".

El titular del departamento ha detallado que este paquete de incentivos permitirá seguir renovando flotas, ampliar la red de recarga y ofrecer nuevas oportunidades tanto a las corporaciones locales como a empresas y profesionales que apuestan por un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a las especificaciones de las subvenciones para la compra de automóviles, la línea está dirigida a empresas públicas o privadas que presten servicios de movilidad colectiva, así como a los titulares de licencias de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC). Las cuantías a percibir podrán alcanzar los 30.000 euros por unidad, dependiendo de su categoría y de si el beneficiario opta por el achatarramiento de un automóvil antiguo.

Por su parte, el apartado enfocado a las infraestructuras permitirá sufragar la instalación de puntos de conexión de diversas potencias. En el caso concreto de las corporaciones locales y las empresas públicas, la subvención podrá cubrir hasta el 100 % de la inversión realizada.

Convocatoria Abierta

Los fondos cuentan con una reserva específica que asigna hasta 625.000 euros para las compañías y los profesionales del sector, así como la misma cantidad para ayuntamientos y cabildos. Las solicitudes se resolverán por estricto orden de presentación hasta agotar el crédito. El plazo para optar a estos fondos permanecerá abierto desde el 12 de junio hasta el 13 de julio mediante la sede electrónica del departamento.

Finalmente, para resolver dudas y asistir a los interesados, la Consejería ha organizado una jornada formativa telemática que tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio a partir de las 11:00 horas. Esta sesión está orientada a múltiples entidades empresariales y organismos públicos, y permitirá detallar de forma exhaustiva los requisitos técnicos de la convocatoria.