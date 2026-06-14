Canarias se queda sin casas, el precio bate récords por la asfixia del suelo urbano

El precio de la vivienda en Canarias ha marcado un nuevo registro en el primer trimestre de 2026. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, el metro cuadrado en el archipiélago se sitúa en los 2.234 euros, la cifra más alta desde el inicio de la serie histórica en 1995. Este dato refleja un incremento del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior y encadena tres trimestres por encima de la frontera de los 2.000 euros.

Detrás de esta escalada de precios subyace un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda. El ritmo de edificación en las islas es insuficiente: entre 2020 y 2023, el stock de inmuebles residenciales apenas se incrementó un 0,7% (un 0,23% anual), situando a Canarias a la cola de la construcción en España. Esto ha consolidado al archipiélago como la comunidad con el mayor déficit habitacional del país, con una tasa de solo 0,31 viviendas terminadas por cada hogar creado.



Esta escasez de viviendas no responde a un problema del mercado, sino a las directrices normativas de contención del suelo y a las trabas administrativas que dilatan las licencias y bloquean la densificación urbana. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, las figuras de planeamiento vetan la construcción en el 67% del término municipal.

El fracaso de los estímulos artificiales y la intervención del alquiler

Frente a la parálisis de la producción, las medidas institucionales insisten en estimular la demanda mediante el crédito. El Gobierno autonómico ha aprobado el decreto de la Hipoteca Joven Canaria para financiar hasta el 95% de la compra de la primera vivienda. Sin embargo, introducir facilidades de endeudamiento sin liberar las restricciones del suelo introduce más capital en un mercado desabastecido, presionando los precios hacia arriba.

Por otra parte, la distorsión regulatoria en el ámbito de los arrendamientos ha agravado la situación. Las reformas de las leyes de alquiler de larga duración, con prórrogas forzosas y controles de precios, han destruido la seguridad jurídica de los arrendadores. Ante el temor a los impagos y las dificultades para recuperar sus activos, muchos propietarios optan por retirar sus inmuebles del mercado residencial tradicional.

Este trasvase de viviendas no tiene su origen en el sector turístico. Los datos empíricos reflejan que la correlación entre el alquiler vacacional y la subida de precios es débil en la mayoría de los municipios, con una presencia mínima en los grandes núcleos urbanos, donde representa el 1,66% del parque residencial en Las Palmas de Gran Canaria y el 1,10% en Santa Cruz de Tenerife. La contracción de la oferta obedece a la respuesta racional de los propietarios ante la asfixia regulatoria, demostrando que la intervención pública agudiza la crisis habitacional que dice combatir.