El Cabildo de Tenerife gastará 341.000 euros en asociaciones y proyectos de políticas de género

El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a unas nuevas convocatorias de subvenciones públicas que tienen como objetivo principal financiar proyectos vinculados al establecimiento de políticas de igualdad de género en la isla de cara al próximo año 2026. Para llevar a cabo esta iniciativa, la administración insular ha comprometido una inversión global de 341.000 euros procedentes de las arcas públicas, que se distribuirán entre diversos colectivos y organizaciones.

Este montante económico se articulará a través de dos líneas de ayuda diferenciadas, pensadas para abarcar distintos ámbitos de actuación dentro del tejido asociativo. La primera de estas vías de financiación, que es la de mayor cuantía al estar dotada con 241.000 euros, se ha diseñado para nutrir económicamente a entidades sin ánimo de lucro, diversas fundaciones, colegios profesionales y otras instituciones de carácter voluntario. El propósito es que estas organizaciones desarrollen proyectos estrictamente relacionados con la igualdad de género, la prevención de lo que denominan violencias machistas y la promoción social y laboral de las mujeres en el ámbito insular.

Apoyo Asociativo

Por otro lado, la segunda línea de estas subvenciones cuenta con una dotación de 100.000 euros y tiene un carácter mucho más restrictivo en cuanto a sus beneficiarios. Se dirige específicamente a sufragar los gastos de asociaciones de mujeres y federaciones de este mismo tipo de entidades. Según ha concretado la institución a través de una nota oficial, el dinero deberá emplearse en impulsar iniciativas de participación social, campañas de sensibilización, mejora de la empleabilidad y medidas orientadas a la prevención de la violencia de género.

La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, ha aprovechado la aprobación de estos fondos para ensalzar el trabajo que desarrollan a diario las asociaciones de mujeres, así como las diferentes entidades sociales y los colectivos comprometidos con la igualdad. A su juicio, esta labor "resulta fundamental" para poder llegar a los distintos municipios del territorio insular y responder adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos. "Desde el Cabildo queremos seguir siendo un aliado para que esos proyectos puedan desarrollarse", ha afirmado la dirigente.

Compromiso con Igualdad

En esta misma línea se ha expresado la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León. La responsable política del área ha precisado que esta inyección de dinero público permitirá reforzar las actuales actuaciones de sensibilización y formación ciudadana. Asimismo, ha subrayado que se pondrá una especial atención en las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica o social.

Finalmente, cabe destacar que estas convocatorias de dinero público no son un hecho aislado, sino que se enmarcan dentro de una estrategia administrativa mucho más amplia. En concreto, forman parte de las directrices fijadas en el II Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Violeta. Además, también se integran en el Plan Estratégico de Actuaciones para la Prevención de la Violencia de Género en Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes diseñado para el periodo comprendido entre los años 2024 y 2029.