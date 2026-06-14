La visita de León XIV deja una imagen de ciudad abierta, segura y preparada para grandes citas

Santa Cruz de Tenerife cerró este sábado el balance de una jornada que ya forma parte de la historia reciente de la ciudad. Tras la visita de León XIV, que congregó a decenas de miles de personas en la capital tinerfeña, el alcalde, José Manuel Bermúdez, quiso agradecer públicamente el comportamiento de la ciudadanía y el trabajo desarrollado por los diferentes servicios y operativos implicados en la organización del evento.

La visita del Pontífice convirtió a Santa Cruz en el epicentro de la atención religiosa e institucional de Canarias. Miles de personas se concentraron a lo largo del recorrido papal y participaron en los distintos actos programados durante la jornada. Solo la celebración de la Santa Misa en el entorno del Puerto de Santa Cruz reunió a más de 35.000 asistentes, una cifra a la que se sumaron las decenas de miles de personas que siguieron la visita desde distintos puntos de la ciudad.

Ante la magnitud del acontecimiento, Bermúdez destacó la capacidad de la capital tinerfeña para afrontar con éxito eventos de dimensión internacional. "Santa Cruz ha vivido una jornada extraordinaria que demuestra nuestra capacidad para acoger acontecimientos de gran relevancia. Quiero agradecer el compromiso y la profesionalidad de todas las personas que han trabajado para que este día se desarrollara con normalidad", señaló el regidor.

El alcalde puso en valor la coordinación entre las distintas áreas municipales que participaron en la planificación y ejecución del dispositivo especial. En este sentido, destacó la labor de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Movilidad y Servicios Públicos, cuyos equipos trabajaron antes, durante y después de la visita para garantizar la seguridad, la movilidad y el mantenimiento de la ciudad.

VISITA DEL PAPA A SANTA CRUZ TFE

También reconoció el papel desempeñado por las áreas de Fiestas, Sociedad de Desarrollo, Presidencia y Protocolo, responsables de buena parte de la organización institucional y de las acciones de acogida dirigidas a los miles de asistentes que llegaron desde distintos puntos de Canarias y del resto del país.

Uno de los aspectos más valorados por el Ayuntamiento ha sido el funcionamiento del amplio operativo de seguridad y emergencias desplegado con motivo de la visita papal. Policía Nacional y Guardia Civil, junto a la Policía Local, Policía Canaria, Protección Civil, Bomberos y servicios sanitarios trabajaron de manera coordinada para garantizar el correcto desarrollo de una jornada que transcurrió sin incidencias destacables.

Bermúdez agradeció igualmente la colaboración del Obispado de Tenerife, de las comunidades parroquiales, de las empresas participantes y del centenar de voluntarios que contribuyeron al éxito de la organización.

El alcalde reservó además unas palabras para los vecinos y vecinas de Santa Cruz, cuyo comportamiento calificó de "ejemplar". A su juicio, la ciudadanía demostró civismo, responsabilidad y capacidad de convivencia durante un evento que movilizó a decenas de miles de personas.

"La ciudad ha mostrado al mundo su carácter abierto, hospitalario y solidario, proyectando una imagen de ciudad moderna y preparada para acoger grandes acontecimientos", afirmó.

La visita de León XIV se convierte así en uno de los eventos más multitudinarios y relevantes celebrados en Santa Cruz de Tenerife en las últimas décadas, reforzando la proyección internacional de la capital y su capacidad para albergar citas de gran complejidad organizativa y elevado impacto social.