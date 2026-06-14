Santa Cruz abre la inscripción para las Escuelas de Verano 2026 con 900 plazas para menores

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre este lunes, 15 de junio, el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano 2026, un programa municipal dirigido a facilitar la conciliación familiar durante el mes de julio.

La iniciativa, impulsada desde el Área de Educación y Juventud, ofrece un total de 900 plazas para menores de entre 3 y 12 años del municipio.

El periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el 26 de junio. Las familias podrán realizar el trámite de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAIC) y en las oficinas de distrito, así como por vía telemática a través de la web municipal, donde se encuentra disponible toda la información sobre requisitos, documentación y el formulario de inscripción.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha subrayado la relevancia del programa como herramienta de apoyo a las familias, destacando que "las Escuelas de Verano constituyen un recurso fundamental durante el periodo vacacional, ya que facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar y ofrecen actividades educativas, deportivas y de ocio en un entorno seguro".

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, ha hecho un llamamiento a las familias para que presenten sus solicitudes dentro del plazo establecido y ha recordado el compromiso del programa con la inclusión, señalando que "se mantienen plazas específicas para menores con discapacidad y recursos adaptados a las distintas necesidades".

Las Escuelas de Verano 2026 se desarrollarán durante el mes de julio en 11 centros educativos distribuidos por los cinco distritos del municipio. El programa incluye actividades educativas, creativas, deportivas y de ocio, además de servicios de acogida temprana, permanencia tardía y desayuno adaptado.