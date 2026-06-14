Un motorista resulta herido moderado tras sufrir una caída en Guía de Isora (Tenerife)

Un hombre ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico consistente en la caída de su motocicleta mientras circulaba por la carretera TF-47, concretamente a la altura de la zona conocida como La Chiquita, dentro del término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife. Este suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar la precaución en las vías interurbanas, especialmente por parte de los conductores de vehículos de dos ruedas.

El desarrollo de los acontecimientos comenzó a primera hora de la tarde. En concreto, el reloj marcaba las 13:26 horas cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta telefónica. En dicha llamada se informaba del incidente vial y se solicitaba asistencia médica urgente para el conductor afectado, que precisaba de ayuda tras haber impactado contra la vía.

Ante la gravedad potencial del aviso, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona de los hechos. Hasta el lugar se desplazó rápidamente una ambulancia de soporte vital básico perteneciente al Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuya rápida movilización resulta fundamental para mitigar las consecuencias de los siniestros de tráfico y garantizar la supervivencia o la mejor recuperación de los heridos.

Una vez personados en el punto exacto del accidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario procedió a valorar y asistir al damnificado. Según el parte emitido por los equipos de rescate, el motorista presentó diversos traumatismos de pronóstico moderado en el momento de la exploración inicial. Tras lograr su estabilización in situ, fue trasladado de urgencia en la ambulancia medicalizada hasta las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

De forma paralela al despliegue médico, efectivos de la Guardia Civil se personaron en la carretera TF-47 para asegurar el perímetro y garantizar la fluidez del tráfico en el tramo afectado. Los agentes de la autoridad se encargaron de realizar las diligencias oportunas orientadas a esclarecer la dinámica del suceso y determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control de la motocicleta.

La vulnerabilidad de los motoristas en las carreteras sigue siendo un asunto de interés prioritario para las administraciones competentes en materia de seguridad vial. Por este motivo, la perfecta coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sanitarios autonómicos resulta indispensable para salvaguardar la vida de los ciudadanos ante incidentes imprevistos de esta índole.