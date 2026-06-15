A juicio un empresario por revelar datos médicos de una consejera del Cabildo de El Hierro

La autoridad judicial en Valverde ha puesto fin a la instrucción de la causa abierta contra un empresario de la isla canaria por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber difundido información sobre la salud de la titular de Turismo del Cabildo insular, María del Mar Suárez Armas, sin disponer de su consentimiento y con el objetivo de perjudicar su carrera política.

En un auto dictado a principios de junio y conocido recientemente, el titular del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, considera que existen sólidos indicios de criminalidad en la actuación del querellado. Por este motivo, ha decidido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que supone el paso previo a la apertura de juicio oral, a la espera de que el Ministerio Fiscal y las acusaciones formulen sus correspondientes escritos.

Datos confidenciales

El origen de esta controversia penal se sitúa en un procedimiento judicial previo, en el que la representante pública había aportado un documento clínico ante una solicitud de conciliación por supuestas injurias y calumnias. El empresario investigado, al tomar parte en aquel proceso, recibió una copia de esta documentación, la cual ostenta un carácter estrictamente privado.

Sin embargo, el magistrado subraya en su auto que el acusado, "lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada", decidió utilizarla para otros propósitos ajenos a su defensa procesal. En concreto, adjuntó estos historiales a un requerimiento formal presentado ante el Cabildo de El Hierro con el que pretendía exigir la dimisión de la afectada de su cargo en la institución insular.

Esta maniobra supuso dejar al descubierto todas las patologías que padece la denunciante, información que hasta entonces era totalmente ignorada en su puesto de trabajo. El juez estima en su escrito que esta grave filtración ha provocado un enorme perjuicio personal y laboral a la víctima, dada la extrema sensibilidad y la naturaleza confidencial de los datos médicos que quedaron expuestos al escrutinio de terceros.

Diligencias clave

Durante la pertinente fase de investigación, las declaraciones de diversos testigos confirmaron que el citado informe clínico quedó registrado en un expediente administrativo al alcance de múltiples trabajadores de la administración. La instrucción calcula que entre nueve y quince funcionarios pudieron tener acceso potencial al historial, descubriendo así de manera involuntaria dolencias de las que no tenían constancia previa.

Además, la labor de indagación ha incluido diligencias tecnológicas clave para rastrear el origen de la filtración electrónica. Las pesquisas lograron identificar que la presentación de dichos papeles por registro se realizó desde una dirección IP directamente vinculada al investigado, circunstancia que refuerza de manera determinante su presunta autoría material.

En sus conclusiones provisionales, el instructor determina que el procesado actuó con pleno conocimiento de la naturaleza reservada de la información. Por tanto, ha acordado continuar el cauce penal frente a él basándose en los preceptos de los apartados 2, 3 y 5 del artículo 197 del Código Penal. La resolución dictada todavía no es firme y contra la misma cabe la interposición de un recurso de reforma ante el propio juzgado.