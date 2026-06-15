Camilo arranca su gira en Tenerife y avanza un nuevo disco marcado por la paternidad

El cantante colombiano Camilo ha elegido el archipiélago canario para inaugurar su gira europea. En concreto, el escenario del Tenerife Music Festival ha acogido este sábado su única actuación prevista en España, un concierto en el que ha hecho un repaso por los grandes éxitos que lo han catapultado a la fama internacional, todo ello en la antesala de la publicación de su próximo proyecto discográfico.

Durante una entrevista concedida a la agencia EFE de forma previa al evento, el artista reconoció que sentía una enorme ilusión por comenzar esta nueva etapa sobre los escenarios en las islas. Según sus propias palabras, el público insular ha sido siempre especialmente generoso con su propuesta musical a lo largo de toda su carrera.

"He venido un montón de veces y he sido recibido con mucho cariño. Justo por eso, por la generosidad del público, que ha sido tan abierto, tan especial conmigo y me ha abierto las puertas de una manera genuina, honesta y bonita. Entonces estar aquí, tocar aquí tantas veces, ha sido un privilegio y espero que lo siga siendo por muchos años más", ha indicado el intérprete sobre su estrecho vínculo con Canarias.

En lo relativo a su próximo álbum, el colombiano ha preferido mantener cierta reserva, aunque sí ha querido adelantar que se tratará de una obra de carácter profundamente personal. Su principal objetivo con este nuevo trabajo es el de inmortalizar la etapa vital que atraviesa en la actualidad, donde su papel como padre ocupa el centro de sus prioridades y define todo lo que es.

"Este rol de padre me ha estado enseñando tantas cosas, he estado descubriendo mucho y con ganas de sembrar un montón de cosas más", ha asegurado el cantante, señalando que la concepción de las nuevas canciones supone un auténtico buceo profundo en su propia identidad. Esta introspección le ha llevado a alejarse de estímulos externos para concentrarse de lleno en su mundo interior.

Para explicar este cambio de perspectiva, Camilo ha recurrido a una metáfora fotográfica. Según ha detallado, en etapas anteriores de su vida profesional se dejaba llevar por la curiosidad hacia lo desconocido, pero en el momento presente la lente apunta hacia adentro. "Me identifico con la ingenuidad del fotógrafo turista, pero ahora exploro las puertas que no conozco de mi interior", ha explicado. "No encuentro manera de pensar en mí sino a través de los ojos de mis hijas", ha confesado. En este sentido, ha añadido que verlas crecer supone un estímulo creativo fundamental y le obliga a repasar su propia infancia y su evolución personal.

Tras compartir estas reflexiones, el artista se preparó para encabezar el cartel del festival tinerfeño, un evento que también ha reunido a otras figuras destacadas de la música como Iván Ferreiro, Pablo Alborán o Ana Mena. Bajo los focos, Camilo abrió la velada con el tema Una vida pasada, toda una declaración de intenciones sobre la nueva etapa artística que está a punto de iniciar ante el mundo.

A lo largo de la noche, el público pudo disfrutar de canciones consolidadas en su repertorio como Favorito, Vida de rico o Por primera vez. No obstante, el momento más emotivo llegó con la interpretación de Manos de tijera. Tal y como ha relatado el propio artista, este tema le evoca irremediablemente al archipiélago canario, ya que fue precisamente en estas islas donde la cantó durante sus primeros pasos en la música en directo, forjando desde entonces una relación inquebrantable con sus seguidores locales.