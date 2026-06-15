Canarias reparte 1,8 millones europeos para flotas y puntos de recarga

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias vuelve a recurrir al erario público para moldear el parque móvil de las islas. A través de una partida de 1.875.000 euros procedente de los fondos europeos Feder 2021-2027, el Ejecutivo autonómico asume la tarea de decidir qué vehículos deben circular por el archipiélago y cómo debe estructurarse la red de transportes.

Reparto en tres bloques

La medida busca dirigir la renovación de flotas hacia los vehículos eléctricos de transporte colectivo y acelerar la implantación de puntos de recarga públicos. Para lograrlo, la burocracia regional ha fragmentado los recursos en tres compartimentos de 625.000 euros, asignados a los ayuntamientos, a los cabildos y a los profesionales del sector, donde entran las licencias de taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El diseño de estas ayudas introduce un matiz en el reparto del riesgo. Mientras las empresas y autónomos deben asumir sus correspondientes cálculos financieros para acceder a un máximo de 30.000 euros por vehículo, subvención condicionada además a la entrega y destrucción de un coche antiguo, las corporaciones locales y las empresas públicas juegan con ventaja. Para la Administración, la cobertura de la instalación de puntos de recarga puede alcanzar el 100 % del coste, blindando las inversiones estatales frente a la lógica del mercado.

El dinero se entregará por estricto orden de llegada hasta que se agote la partida. Quienes opten a estos recursos tienen de plazo hasta el 13 de julio para tramitar los expedientes a través de la sede electrónica de la Consejería. Para engrasar el mecanismo, el Servicio de Eficiencia Energética y las Oficinas de Energía de Canarias han convocado a patronales y agentes públicos a una jornada telemática este viernes, con el fin de desgranar los requisitos de una convocatoria que, una vez más, fía la modernización de las islas al dictado de la subvención.