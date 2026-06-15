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Canarias

Canarias reparte 1,8 millones europeos para flotas y puntos de recarga

El Gobierno canario activa 1,8 millones de fondos Feder para dirigir el sector del transporte mediante un desigual reparto de subsidios.

El Gobierno canario activa 1,8 millones de fondos Feder para dirigir el sector del transporte mediante un desigual reparto de subsidios.
Punto de carga para vehículos eléctricos | Unsplash/Zaptec

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias vuelve a recurrir al erario público para moldear el parque móvil de las islas. A través de una partida de 1.875.000 euros procedente de los fondos europeos Feder 2021-2027, el Ejecutivo autonómico asume la tarea de decidir qué vehículos deben circular por el archipiélago y cómo debe estructurarse la red de transportes.

Reparto en tres bloques

La medida busca dirigir la renovación de flotas hacia los vehículos eléctricos de transporte colectivo y acelerar la implantación de puntos de recarga públicos. Para lograrlo, la burocracia regional ha fragmentado los recursos en tres compartimentos de 625.000 euros, asignados a los ayuntamientos, a los cabildos y a los profesionales del sector, donde entran las licencias de taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El diseño de estas ayudas introduce un matiz en el reparto del riesgo. Mientras las empresas y autónomos deben asumir sus correspondientes cálculos financieros para acceder a un máximo de 30.000 euros por vehículo, subvención condicionada además a la entrega y destrucción de un coche antiguo, las corporaciones locales y las empresas públicas juegan con ventaja. Para la Administración, la cobertura de la instalación de puntos de recarga puede alcanzar el 100 % del coste, blindando las inversiones estatales frente a la lógica del mercado.

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El dinero se entregará por estricto orden de llegada hasta que se agote la partida. Quienes opten a estos recursos tienen de plazo hasta el 13 de julio para tramitar los expedientes a través de la sede electrónica de la Consejería. Para engrasar el mecanismo, el Servicio de Eficiencia Energética y las Oficinas de Energía de Canarias han convocado a patronales y agentes públicos a una jornada telemática este viernes, con el fin de desgranar los requisitos de una convocatoria que, una vez más, fía la modernización de las islas al dictado de la subvención.

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