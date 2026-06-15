Clavijo agradece el comportamiento del pueblo canario y reivindica el éxito de las jornadas con el papa

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de éxito rotundo las dos intensas jornadas de la visita del papa León XIV al archipiélago. En un mensaje donde ha imperado la madera política, el líder regional ha querido poner en valor la actitud ejemplar del pueblo canario, un reconocimiento que no solo ensalza a la sociedad isleña, sino que consolida la solvencia y la gestión de su propio Ejecutivo autonómico ante una cita histórica.

Dardo elegante contra la soledad insular

Sin embargo, el balance de Clavijo ha ido más allá del agradecimiento institucional. El presidente ha aprovechado el amparo moral del Pontífice para lanzar un mensaje directo a Madrid, recordando la "rabia e impotencia" de quienes trabajan en primera línea rescatando vidas en el mar. Con este movimiento, el jefe del Ejecutivo canario evidencia la soledad y el abandono que sufren las islas por parte del Gobierno central a la hora de afrontar la presión humanitaria.

Para finalizar, Clavijo ha hecho suyas las palabras de esperanza del Santo Padre para exigir un cambio de rumbo político. El mandatario autonómico ha reclamado una verdadera "voluntad compartida" entre administraciones, dejando claro que la solidaridad no puede ser un castigo que Canarias asuma en solitario mientras el Estado sigue mirando hacia otro lado.