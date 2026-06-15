Detenido un hombre en Gran Canaria con 72 gramos de cocaína ocultos en su coche

Agentes del Grupo de Respuesta Operativa, que pertenece a la Unidad de Prevención e Intervención de la Policía Autonómica de Canarias, han llevado a cabo un operativo exitoso. En concreto, han logrado detener a un varón bajo la acusación de ser el presunto autor de un delito contra la salud pública. El suceso tuvo lugar en la isla de Gran Canaria.

El arresto se produjo en el transcurso de un punto estático de control de vehículos y personas que las fuerzas de seguridad habían establecido en una vía de la isla. Durante el desarrollo de este dispositivo preventivo, los efectivos policiales procedieron a dar el alto a un turismo conducido por un individuo de nacionalidad española.

En el momento de la identificación, el conductor empezó a mostrar evidentes síntomas de nerviosismo ante las preguntas de los funcionarios. Esta actitud motivó que se realizara una primera comprobación de sus pertenencias, en la que los policías lograron incautar una cantidad que superaba los 5.000 euros en efectivo. El dinero se encontraba fraccionado y distribuido en diversos billetes de distinto valor. Este hallazgo, sumado a otras actitudes sospechosas, llevó a los agentes a intensificar la inspección.

Ante la posibilidad de que el conductor ocultara sustancias ilícitas, se solicitó la colaboración especializada de los efectivos del Grupo de Guías Caninos del propio cuerpo autonómico. Poco después, dos perros entrenados específicamente en la detección de drogas realizaron una marcación positiva y clara sobre una misma zona concreta del turismo.

Tras el aviso de los canes, los funcionarios procedieron a efectuar una inspección minuciosa y exhaustiva del interior del habitáculo. Como resultado de este registro a fondo, consiguieron localizar un paquete escondido hábilmente tras los guarnecidos y los paneles interiores del automóvil. En su interior había una sustancia pulverulenta de color blanco que arrojó un peso aproximado de 72 gramos.

Inmediatamente, se aplicaron los reactivos correspondientes sobre el polvo encontrado. Las pruebas confirmaron las sospechas policiales al dar un resultado positivo en cocaína. Como consecuencia directa de estos hechos, el conductor fue arrestado de manera oficial por tráfico ilícito de drogas, una actividad que causa un grave daño a la salud general y que es perseguida constantemente en el archipiélago.

Finalmente, las autoridades se incautaron tanto de la sustancia estupefaciente como de la importante suma económica y de otros efectos de interés relacionados con el acto criminal. A su vez, el vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal, ya que se considera un instrumento esencial utilizado presuntamente para el transporte y la ocultación de la mercancía. Todo el material intervenido y el detenido han quedado ya a disposición de la autoridad judicial competente para que se dictaminen las responsabilidades penales oportunas.