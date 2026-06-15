El Cabildo de Tenerife celebra el operativo desplegado por la visita de León XIV

El dispositivo especial organizado en Tenerife con motivo de la llegada del pontífice se ha saldado con unos resultados muy positivos. El enorme despliegue puesto en marcha permitió garantizar la seguridad y la movilidad de los asistentes a los distintos actos celebrados el pasado 12 de junio. En total, cerca de 500 profesionales trabajaron en una jornada que la corporación insular ya califica de histórica.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha querido destacar que la isla ha demostrado una vez más "su capacidad para organizar y gestionar con garantías acontecimientos de dimensión internacional". Según la dirigente insular, este hito se ha alcanzado gracias a "la coordinación entre administraciones, la profesionalidad de los servicios públicos y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía".

Para asegurar el correcto desarrollo de la visita de León XIV, la institución activó el Plan de Emergencias Insular (PEIN). Este amplio despliegue estuvo compuesto por más de 400 efectivos de seguridad, apoyados por 18 ambulancias, 15 patrullas sanitarias, seis dotaciones de bomberos y nueve vehículos de transporte avanzado, además de medio centenar de voluntarios. Como medida de refuerzo, se instaló un hospital de campaña en el Recinto Ferial.

En el apartado sanitario, el operativo ofreció una respuesta rápida y eficaz al atender un total de 53 incidencias. La inmensa mayoría de estos percances estuvieron directamente relacionados con las altas temperaturas que se registraron durante todo el día. Pese al enorme volumen de fieles, la concentración de más de 30.000 personas en la explanada del Puerto de Santa Cruz transcurrió sin ningún incidente reseñable.

Otro de los grandes desafíos logísticos fue la gestión del tráfico. Cerca de un centenar de trabajadores se enfocaron exclusivamente en este ámbito. Las restricciones viales se aplicaron sin problemas graves y, de hecho, la circulación en la autopista TF-5 quedó restablecida con normalidad a las 16:00 horas.

El uso de medios colectivos para el transporte se consolidó como una de las claves de la cita, logrando superar la barrera de los 268.000 desplazamientos. La compañía Titsa transportó a más de 210.000 viajeros, gracias a la habilitación de 10.000 plazas extra, mientras que Metrotenerife sumó cerca de 58.000 usuarios adicionales mediante el empleo de unidades dobles y frecuencias de paso de diez minutos.

Finalmente, Dávila ha insistido en su profundo agradecimiento a todos los implicados en el evento. "El seguimiento de las indicaciones establecidas y la actitud cívica demostrada contribuyeron de forma decisiva al éxito del operativo y a proyectar al exterior la mejor imagen", concluyó, no sin antes subrayar que los tinerfeños están preparados para "afrontar grandes retos desde la coordinación y el compromiso colectivo".