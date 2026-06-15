El Cabildo de Tenerife lanza un mes de actos por el Orgullo LGTB con teatro, charlas y exposiciones

El Cabildo de Tenerife, a través de su Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, ha puesto en marcha un extenso calendario de actividades para conmemorar el mes del Orgullo. Bajo el lema "Orgullo diverso, voces compartidas", la institución pretende promover la igualdad y el respeto a los derechos del colectivo en la isla.

Estas jornadas se extenderán a lo largo de todo el mes de junio y tendrán lugar en diferentes localidades tinerfeñas. El plan incluye desde representaciones de teatro y proyecciones de cine hasta presentaciones de libros y acciones de sensibilización. El propósito oficial es visibilizar la diversidad afectivo-sexual y fomentar una sociedad inclusiva.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha emitido un comunicado en el que subraya que esta fecha representa "una oportunidad para reivindicar derechos, celebrar la diversidad y recordar que las instituciones tienen la responsabilidad de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas". Dávila ha insistido en que la isla está comprometida con el respeto, buscando impulsar espacios seguros y abiertos a los ciudadanos.

Por su lado, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, ha detallado que el diseño de este programa busca ser "diversa, participativa y descentralizada". Según explica, el objetivo es acercar un mensaje de convivencia y reconocimiento a diversos rincones del territorio insular. "Cada una de estas actividades constituye una herramienta para sensibilizar, generar reflexión y avanzar hacia una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad y sin discriminación", ha añadido.

Desde el ámbito local, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, también ha expresado su respaldo a la iniciativa de la corporación. El regidor ha advertido de que "no se debe dar un paso atrás en ningún aspecto que pueda provocar que se recorten derechos", pidiendo implicación a todos los niveles de la Administración pública.

Dentro del abanico de propuestas destaca el proyecto llamado Orgullo en el Centro Penitenciario. Esta iniciativa se llevará a cabo entre los días 3 y 27 de junio en las instalaciones de la prisión Tenerife II, donde se organizarán distintas dinámicas lúdicas y culturales orientadas a los internos.

En el terreno cultural, la exposición Geografía de las Resistencias LGTBIQ+ en Canarias abrirá sus puertas en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz y, más tarde, se trasladará al propio edificio del Cabildo. A esto se suma la ruta del documental Triángulos Rosas por varios municipios y la presentación del libro Más allá de la noche. Vampis Club.

El programa se completa con la obra teatral A Drag is Born en el Auditorio de Tenerife, la muestra Memoria Trans y las lecturas de los correspondientes manifiestos oficiales. Los actos culminarán a finales de mes con fiestas y espectáculos como The House of Show en el Teatro Leal y el Festivalullo 2026 en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava.