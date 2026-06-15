El Parlamento canario homenajea a la Federación de Fútbol de Las Palmas tras el título de 'Real'

El Parlamento de Canarias ha rendido homenaje este lunes a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) con motivo de la reciente concesión del título de "Real" por parte de la Casa Real. Esta distinción histórica coincide, además, con la conmemoración del centenario de la entidad deportiva, un hito que subraya su prolongada contribución al tejido social y deportivo del archipiélago.

El acto institucional se celebró en la Sala Europa de la Cámara autonómica y estuvo presidido por la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. Asimismo, contó con la destacada participación del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y del actual presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia.

Durante el desarrollo de su intervención, la presidenta del Parlamento canario puso en valor la profunda huella que ha dejado esta federación a lo largo de sus cien años de historia. Astrid Pérez subrayó que la concesión de este título honorífico supone un justo reconocimiento al esfuerzo colectivo de generaciones enteras que han estado vinculadas estrechamente a este deporte en las islas.

En este sentido, Pérez quiso destacar que "este título pertenece a cada uno de ellos, es el reconocimiento al fútbol base, pero también a la constancia y al empeño de nuestra gente". Igualmente, señaló el papel fundamental de la institución en la vertebración territorial de las islas, convirtiendo la práctica deportiva en un valioso espacio de convivencia, integración y permanente transmisión de valores.

Por su parte, el consejero Poli Suárez hizo hincapié en que el reconocimiento otorgado por la Casa Real trasciende a la propia entidad administrativa. Según explicó, este gesto distingue el trabajo silencioso de miles de personas que han aportado su dedicación al desarrollo del deporte en Canarias durante el transcurso del último siglo de historia.

"Este reconocimiento no premia un momento o hito concreto, sino que distingue a una trayectoria construida por varias generaciones", aseveró Suárez. El consejero autonómico aprovechó la ocasión para poner en valor la inestimable labor desempeñada por clubes, deportistas, entrenadores, árbitros y familias que han hecho crecer esta disciplina en la provincia de Las Palmas, reconociendo además la gestión de José Juan Arencibia al frente de la federación.

El máximo responsable de la federación deportiva quiso agradecer el homenaje brindado por el Parlamento de Canarias. Arencibia calificó la concesión de la distinción honorífica por parte de la Jefatura del Estado como el mayor reconocimiento institucional que ha obtenido la organización desde su fundación hace un siglo, marcando un antes y un después en su historia organizativa.

En su turno de palabra, el presidente federativo recordó que este hito "no pertenece a una junta directiva concreta ni a una etapa determinada", sino que debe entenderse como un homenaje colectivo a todas aquellas personas que han construido el legado de la organización. Este evento se enmarca como el primero de una serie de tributos que las diferentes administraciones públicas canarias tienen previsto desarrollar próximamente para celebrar este significativo centenario.