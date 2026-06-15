El precio del alquiler en Canarias sube un 8% interanual en mayo.

El alquiler en Canarias encadena cuatro años y medio al alza y el precio se sitúa en 16,28 euros por metro cuadrado

El acceso a la vivienda en alquiler en Canarias mantiene una tendencia al alza que complica las opciones de los ciudadanos. El precio medio de las rentas en el archipiélago ha registrado una subida interanual del 8% en mayo de 2026, lo que sitúa el coste en 16,28 euros por metro cuadrado al mes.

Los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa confirman que esta subida no es un hecho aislado. Las islas acumulan ya 55 meses consecutivos de incrementos, una racha de más de cuatro años y medio en la que los inquilinos asumen costes cada vez más elevados debido a la falta de oferta en el mercado inmobiliario.

Las dos provincias registran subidas generalizadas

La escasez de inmuebles disponibles frente a la necesidad de vivienda sitúa a Canarias como la quinta Comunidad Autónoma con el alquiler más caro del país. El archipiélago solo se ve superado por Madrid (21,96 euros por metro cuadrado al mes), Cataluña (19,30 euros), Baleares (19,10 euros) y el País Vasco (17,55 euros).

La evolución por provincias muestra un comportamiento similar en todo el territorio. Santa Cruz de Tenerife sufre un incremento interanual del 9%, situando el precio medio en 16,17 euros por metro cuadrado. Mientras que Las Palmas experimenta una subida del 7,3%, con un coste medio de 16,42 euros por metro cuadrado.

Telde lidera los incrementos y San Bartolomé los precios más altos

La presión residencial afecta a la totalidad de las nueve ciudades canarias analizadas, donde las tasas interanuales reflejan incrementos en todos los casos. Telde, en Gran Canaria, encabeza estas subidas con un aumento del 21,8%. Detrás se sitúan los municipios tinerfeños de Candelaria, con un 14,9%, y Puerto de la Cruz, con un 14,5%.

En cuanto a los valores absolutos, San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, se consolida como el municipio con los precios más elevados al alcanzar los 21,69 euros por metro cuadrado al mes. Por contra, La Orotava, en Tenerife, se mantiene como la opción con los precios más moderados de las islas, con una media de 6,71 euros por metro cuadrado.

La portavocía de Fotocasa explica que el crecimiento de las rentas es constante porque la demanda de los ciudadanos sigue siendo intensa, mientras que la oferta no puede aumentar por las restricciones al suelo. Aunque las subidas ya no alcanzan los dos dígitos de periodos anteriores debido a que la capacidad de pago de los inquilinos está al límite, los precios no bajan, tal como demuestra el repunte mensual del 2,3% en mayo.