Interceptados 153 inmigrantes en dos embarcaciones cerca de la costa de Lanzarote

La incesante llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas suma un nuevo episodio este fin de semana. Los efectivos de Salvamento Marítimo han llevado a cabo durante la tarde de este domingo el rescate de una patera que navegaba con aproximadamente 68 personas a bordo en las aguas próximas a la isla de Lanzarote, según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Este operativo no ha sido un hecho aislado en la jornada dominical. Las autoridades han confirmado que se trata de la segunda embarcación interceptada en apenas unas horas. Previamente, los servicios de guardacostas habían socorrido a otra barquilla en la que viajaban 85 ocupantes. De este modo, la cifra total de extranjeros indocumentados que han tomado tierra en esta zona del archipiélago asciende a 153 en un solo día, lo que evidencia la continua presión que sufre la frontera sur de Europa.

Tras asegurar ambas naves, los equipos de emergencia procedieron al traslado de todos los individuos hasta el muelle de Arrecife. En las instalaciones portuarias esperaba un amplio dispositivo de asistencia, conformado por el personal del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de Cruz Roja y profesionales de Atención Primaria. Tras una primera evaluación a pie de puerto, los sanitarios confirmaron que los recién llegados presentaban un buen estado de salud general, por lo que no fue necesario derivar a ninguno de ellos a un centro hospitalario.

Este enésimo desembarco pone de manifiesto la grave crisis migratoria que atraviesa la comunidad autónoma. La conocida como ruta atlántica se ha consolidado en los últimos años como una de las vías más transitadas para la inmigración irregular, operada por mafias que se lucran con el tráfico de seres humanos desde el continente africano. Las redes continúan aprovechando la falta de un control fronterizo riguroso en los países de origen para lanzar estas lanchas al océano, poniendo en riesgo centenares de vidas.

Las instituciones insulares han reiterado en numerosas ocasiones su llamamiento al Gobierno central para exigir una mayor implicación y dotación de recursos materiales y humanos. Tanto las fuerzas de seguridad del Estado como los servicios de acogida se encuentran sometidos a una tensión constante debido al incesante goteo de llegadas. Desde diferentes sectores se subraya la necesidad de que el Ministerio del Interior implemente medidas diplomáticas contundentes para frenar en origen las salidas y desarticular las organizaciones criminales que gestionan este tránsito ilícito hacia España.