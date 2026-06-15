El Gobierno de Canarias tendrá que devolver más de 46 millones de euros a las compañías eléctricas Endesa y Red Eléctrica después de que la Justicia anulara las sanciones impuestas por los apagones registrados en Tenerife y La Palma debido a graves errores en la tramitación administrativa de los expedientes.

La contundente conclusión figura en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma elaborado por la Audiencia de Cuentas, cuyo presidente, Pedro Pacheco, confirmó en comisión parlamentaria la existencia de una posible responsabilidad contable de carácter administrativo derivada de la gestión del Ejecutivo regional.

Según el órgano fiscalizador, la Administración autonómica notificó fuera de plazo los expedientes sancionadores, un defecto que acabó provocando la anulación judicial de las multas. Lejos de corregirse a tiempo, la situación desembocó en un perjuicio económico millonario para las arcas públicas, ya que cuando el Gobierno intentó reactivar los procedimientos, los hechos ya habían prescrito.

La factura para los contribuyentes asciende a 46,3 millones de euros, de los cuales 42,8 millones corresponden a las sanciones anuladas y otros 3,4 millones a intereses de demora que también deberá asumir la Comunidad Autónoma.

Un informe demoledor para la gestión del Ejecutivo

La devolución de los 46 millones no es la única advertencia que recoge el informe. La Audiencia de Cuentas dibuja un escenario marcado por problemas de gestión, retrasos administrativos y un preocupante descenso en la capacidad de ejecución de los recursos disponibles.

El órgano fiscalizador alerta de que Canarias incumplió la regla de gasto al elevar el gasto computable un 7,6 %, casi tres veces más que el límite permitido del 2,6 %. Esta situación obligará a la Comunidad Autónoma a elaborar un plan económico-financiero y someterse a medidas correctivas.

A ello se suma el deterioro en la ejecución de inversiones y fondos europeos. Los proyectos financiados con recursos Next Generation apenas alcanzaron una ejecución del 22,24 % durante 2024, muy lejos del 37,73 % registrado el año anterior.

La situación tampoco mejora en el capítulo de inversiones ordinarias, donde el Ejecutivo solo ejecutó el 52,35 % de los fondos disponibles, dejando sin materializar prácticamente uno de cada dos euros presupuestados.

Más de 1.200 millones sin gastar

Uno de los datos que más críticas generó durante el debate parlamentario fue que el Gobierno de Canarias cerrara el ejercicio con 1.284 millones de euros sin ejecutar, pese a disponer de un volumen récord de recursos.

La Audiencia de Cuentas también advierte del riesgo de perder hasta 110 millones de euros en subvenciones cuya devolución no ha sido adecuadamente gestionada, muchas de ellas vinculadas a las ayudas extraordinarias concedidas durante la pandemia.

Mientras tanto, el Ejecutivo presume de haber cerrado el ejercicio con un superávit de 144 millones de euros. Sin embargo, la oposición sostiene que ese resultado no responde a una mayor eficiencia, sino a la incapacidad de ejecutar inversiones, gestionar proyectos y poner en circulación los fondos disponibles.

La oposición habla de falta de gestión

Durante la comisión parlamentaria, el PSOE denunció la "escasa capacidad de gestión, planificación y supervisión" del Gobierno autonómico, mientras que Nueva Canarias calificó de "muy deficiente" la gestión económica del Ejecutivo.

Por su parte, Coalición Canaria y Partido Popular defendieron la evolución de las cuentas públicas y destacaron la mejora de indicadores financieros y de liquidez, aunque admitieron la necesidad de corregir problemas estructurales relacionados con la ejecución y el control del gasto.

Sin embargo, la conclusión más llamativa del informe queda reflejada en una cifra difícil de obviar: 46 millones de euros que la Administración canaria deberá devolver por errores propios en la tramitación de unas sanciones que nunca llegaron a consolidarse legalmente. Una factura millonaria que, en última instancia, acabarán soportando los contribuyentes canarios.