La firmeza de Canarias logra que el ministro Luis Planas prorrogue las reservas marinas y salve la pesca tradicional

El Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial la prórroga de los convenios para la gestión compartida de las Reservas Marinas de Interés Pesquero en el archipiélago. Este paso administrativo, que vincula al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas, da continuidad a un modelo donde el verdadero éxito radica en la implicación diaria y el conocimiento del territorio por parte de las instituciones canarias.

Defensa firme de La Graciosa e El Hierro frente a la burocracia

La acción y la tutela del Ejecutivo autonómico se centran de lleno en proteger dos de los espacios medioambientales más valiosos de las islas: la reserva de la graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote y la de Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en el hierro. Frente a las directrices genéricas de Madrid, la gestión desde Canarias garantiza que estas zonas sirvan de verdad para regenerar las especies sin asfixiar a nuestro sector pesquero tradicional.

El sector pesquero canario como prioridad política absoluta

Para el archipiélago, el mantenimiento de este acuerdo no es un simple trámite, sino una herramienta de defensa de la economía local. El peso de la vigilancia, el control y los programas de evaluación ambiental dependen del esfuerzo coordinado en las islas, asegurando que la protección de la biodiversidad marina no se traduzca en restricciones injustificadas, sino en un respaldo real y directo a las familias que viven de la pesca artesanal.