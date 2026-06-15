La Gomera impulsa su presencia en Finlandia como destino de naturaleza y sostenibilidad

La Gomera continúa avanzando en su estrategia de posicionamiento internacional con una nueva acción promocional en el mercado finlandés. A través de Turismo de La Gomera, la isla participó en el Travel News Market Finland 2026, un encuentro profesional del sector turístico celebrado en Helsinki que reunió a operadores, agencias de viajes, turoperadores, medios especializados y prescriptores turísticos.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de internacionalización que desarrolla el Cabildo en mercados emisores considerados prioritarios, especialmente en los países nórdicos y bálticos.

Según explicó, La Gomera mantiene en estos mercados una imagen diferenciada asociada a valores como la naturaleza, la sostenibilidad, la tranquilidad, la autenticidad y las experiencias al aire libre, aspectos cada vez más demandados por los viajeros procedentes del norte de Europa.

Méndez subrayó además la importancia de mantener una presencia activa en foros internacionales especializados para consolidar relaciones con operadores y agencias de viajes. En este contexto, la isla se presenta como una alternativa dentro de Canarias para aquellos visitantes que buscan destinos menos masificados y una oferta turística más conectada con el territorio, el paisaje y la cultura local.

El Travel News Market Finland constituye uno de los principales puntos de encuentro entre el sector turístico finlandés y proveedores nacionales e internacionales. El evento combina reuniones profesionales, actividades de networking y espacios destinados a fomentar el contacto directo entre destinos, empresas y agentes que influyen en las decisiones de viaje.

La participación de Turismo de La Gomera permitió identificar nuevas oportunidades de colaboración con profesionales del mercado finlandés y reforzar el conocimiento del destino entre agentes clave. Además, facilitó un acercamiento a las preferencias de un perfil de viajero que muestra un interés creciente por propuestas relacionadas con el bienestar, la sostenibilidad, los entornos naturales y la identidad local.

Durante la jornada, la delegación gomera puso en valor algunos de los principales atractivos de la isla, como su patrimonio natural, la singularidad de sus paisajes, su extensa red de senderos, la autenticidad de sus municipios y la calidad de la oferta alojativa. Todo ello acompañado de una propuesta turística basada en el disfrute pausado del entorno y el respeto por el territorio.

La presencia de La Gomera en el mercado finlandés se ve reforzada además por su inclusión en la programación de importantes marcas turísticas nórdicas como TUI, Tjäreborg y Apollo, que comercializan estancias en la isla mediante conexiones aéreas a través del aeropuerto de Tenerife Sur.

Con esta acción promocional, el Cabildo insular busca seguir consolidando la posición de La Gomera en uno de los mercados europeos con mayor afinidad hacia los destinos sostenibles y de naturaleza.