Las familias canarias de alumnos con necesidades especiales piden mejorar la inclusión escolar

Las principales capitales de las Canarias han sido escenario de movilizaciones simultáneas convocadas por la Plataforma por una Educación Inclusiva, con el objetivo de trasladar a las administraciones públicas la necesidad de reforzar los recursos en el sistema educativo general. Bajo el lema "Ningún niño sobra", los asistentes pusieron sobre la mesa los actuales desafíos a los que se enfrenta la comunidad escolar para garantizar una atención plenamente adaptada y equitativa en todas las islas.

El foco de las propuestas se centra en la optimización de los apoyos para el alumnado con NEAE. Entre los puntos clave trasladados, las familias destacan la importancia de revisar a la baja las ratios en las aulas ordinarias, argumentando que un menor número de estudiantes por docente es fundamental para ofrecer una atención personalizada y de calidad. Asimismo, se ha solicitado potenciar los medios en los centros de zonas rurales e islas menores, evitando así que la dispersión geográfica obligue a los menores y a sus familias a realizar grandes desplazamientos diarios para acceder a servicios básicos de apoyo.

Por otro lado, las jornadas sirvieron para abrir un debate constructivo sobre el papel actual de las 'aulas enclave'. Los colectivos participantes abogan por fórmulas que prioricen la integración de los menores en los currículos ordinarios. Según explican, el objetivo debe ser asegurar que estos alumnos no vean condicionadas sus futuras opciones de titulación académica, promoviendo herramientas que faciliten su máximo desarrollo educativo y su posterior inserción sociolaboral en igualdad de condiciones.