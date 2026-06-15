Las Palmas de Gran Canaria licita por 10,7 millones la terminación de 74 viviendas de alquiler social en Tamaraceite.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la empresa municipal Geursa, retoma el proyecto residencial de Tamaraceite Sur con la apertura del proceso de licitación para terminar 74 viviendas de protección pública. La culminación de este inmueble requerirá un desembolso de 10.768.892,47 euros de dinero público.

La financiación de la obra corre a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, sustentado con los fondos Next Generation de la Unión Europea que canaliza el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), junto a las aportaciones correspondientes de las arcas municipales.

El edificio, ubicado en una de las zonas de expansión de la ciudad, cuenta ya con la estructura prácticamente terminada tras el parón de los trabajos. El proyecto contempla un bloque de seis plantas y un sótano que albergará los 74 pisos entre la planta baja y el quinto piso. Además, el inmueble dispondrá de 20 trasteros, dos portales de acceso, cuatro ascensores y un local de uso común.

Las constructoras que opten al contrato deberán asumir la ejecución de las fachadas, la carpintería, los acabados interiores y la totalidad de las redes de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación y telecomunicaciones. El diseño técnico incorpora también sistemas de producción de agua caliente mediante aerotermia y placas fotovoltaicas de autoconsumo con el fin de regular el gasto energético del edificio.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, justificó la medida bajo el argumento de optimizar los recursos al aprovechar una infraestructura ya iniciada para engrosar el parque de vivienda pública. Las empresas interesadas en asumir el remate de la obra tienen de plazo hasta el próximo 20 de julio a las 14:00 horas para presentar sus ofertas económicas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.