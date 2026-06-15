Los presidentes de parlamentos autonómicos van al Senado para diseñar la llegada de la IA a la política

La Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) celebrará una jornada clave en el Senado el próximo 9 de julio bajo el título "La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización". El objetivo principal es abordar la incorporación de esta tecnología en el trabajo diario de las instituciones legislativas regionales de España.

El Senado como referente

El Senado se sitúa como el referente indiscutible del encuentro, al ser la primera institución legislativa española en aprobar un marco normativo interno para el uso de la inteligencia artificial. Estas directrices, aprobadas el pasado mes de febrero, se fundamentan en principios éticos y jurídicos innegociables, situando la privacidad y la supervisión humana como los pilares de cualquier despliegue tecnológico. Además, se obligará a senadores y personal de la Cámara a recibir formación continua para evaluar los riesgos de los sistemas que utilicen.

Blindaje estricto

El gran blindaje de la cumbre gira en torno a la seguridad de la información. El Senado transmitirá una pauta tajante a las Comunidades Autónomas: bajo ninguna circunstancia se podrá introducir en sistemas de IA públicos documentación sujeta a secreto o reserva parlamentaria, ni contenidos protegidos por propiedad intelectual. Para tratar cualquier dato no público, será obligatorio usar plataformas de IA autorizadas internamente por el Senado, de forma justificada y con el visto bueno de un superior jerárquico.