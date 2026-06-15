Mercadona ofrece sueldos de 1.734 euros con 365 contratos en las islas

El dinamismo del mercado libre vuelve a salir al rescate de la economía canaria a las puertas de la temporada estival. Mientras el debate político insiste en tutelar la creación de riqueza mediante decretos y rigideces normativas, la realidad de los hechos demuestra que es el tejido empresarial el que sostiene el empleo real en las islas. Mercadona ha puesto en marcha un plan de contratación para incorporar a 365 trabajadores en el archipiélago, una medida destinada a absorber el incremento de la demanda en sus 82 tiendas y bloques logísticos durante los meses de mayor afluencia en las islas.

El empleo se concentra en los núcleos turísticos

La compañía asume de forma directa la formación del personal desde el primer día, abriendo las puertas a perfiles sin experiencia previa para cubrir puestos de tienda y preparación de pedidos. La asignación de los recursos responde a las necesidades de consumo de cada territorio. Gran Canaria encabeza la distribución con 150 vacantes, seguida por Tenerife con 120. El refuerzo llega también a Fuerteventura con 45 puestos, Lanzarote con 40 y La Palma con 10, con especial atención a municipios turísticos como Pájara y Arrecife.

Las condiciones fijadas por la empresa desmontan el dogma de que los salarios solo suben por imperativo legal. El sueldo inicial para las jornadas completas se sitúa en 1.734 euros brutos al mes, una cifra que supera en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional fijado por el Gobierno, mientras que las jornadas parciales reciben 867 euros. Los turnos siguen el esquema de organización interna de cinco días de trabajo y dos de descanso semanal.

Inversión en capital humano sin decretos oficiales

Esta campaña coincide además con la aplicación de las mejoras de conciliación aprobadas por la dirección de la empresa, que extienden el periodo de vacaciones a 37 días al año para la plantilla. Esta medida ha conllevado una inversión de 100 millones de euros a nivel global. El acceso a los procesos de selección se realiza por vía digital a través del portal de empleo de la compañía, donde se gestionan las candidaturas para las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.