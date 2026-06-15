Rescatan a una bebé de un año con signos de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha informado este lunes de un suceso crítico ocurrido en la isla de Fuerteventura, donde una niña de apenas un año de edad ha tenido que ser atendida de urgencia tras sufrir un episodio de ahogamiento. Los hechos tuvieron lugar en un complejo de apartamentos situado en el municipio de La Oliva, una zona frecuentada tanto por residentes como por turistas. El rápido aviso a los servicios de emergencia resultó determinante para evitar un desenlace fatal, desencadenando un amplio operativo de rescate y asistencia médica.

Según los datos facilitados por los canales oficiales, la alerta se registró en torno a las 09:50 horas. En la llamada de auxilio se notificaba que la menor había sido sacada del agua inconsciente y que presentaba síntomas evidentes de asfixia por inmersión. A su llegada al lugar, los primeros intervinientes constataron que la pequeña se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras básicas de reanimación a la espera de la llegada de los equipos sanitarios especializados.

Minutos después, se personó en el complejo de apartamentos el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con un equipo médico perteneciente al centro de salud de Corralejo. Estos profesionales sanitarios tomaron el relevo y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Gracias a esta diligente intervención médica continuada, se logró recuperar el pulso de la menor, estabilizando sus constantes vitales lo suficiente como para plantear su evacuación urgente a un centro hospitalario de mayor nivel.

Dada la gravedad del cuadro clínico y la corta edad del paciente, el centro coordinador activó un helicóptero medicalizado para garantizar un traslado rápido y seguro. Para facilitar esta maniobra aérea, los efectivos de Bomberos de La Oliva se encargaron de asegurar la zona de toma de tierra y el posterior despegue, habilitando para ello el campo de fútbol del municipio. La aeronave evacuó a la niña con destino al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, centro de referencia para este tipo de emergencias pediátricas.

En el transcurso del operativo también intervinieron patrullas de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil. Los agentes colaboraron activamente en el aseguramiento de la zona para facilitar el trabajo de los sanitarios y coordinar el dispositivo de emergencias. Asimismo, las Fuerzas de Seguridad han procedido a la apertura de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída fortuita de la menor al agua.