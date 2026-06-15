Santa Cruz de La Palma impulsa ayudas para compensar la pérdida del Bono Infantil

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma compensará a las familias que perdieron el Bono Infantil del Gobierno de Canarias debido a una incidencia administrativa durante la tramitación de la ayuda. El pleno municipal aprobó este lunes las bases de una línea de subvenciones específica para cubrir esos casos.

La medida, impulsada por la Concejalía de Educación, fue aprobada en el pleno municipal con los votos favorables de los grupos que integran el Gobierno local, PP y Coalición Canaria. Por su parte, PSOE y Nueva Canarias se abstuvieron.

La iniciativa permitirá que las familias afectadas puedan acceder a una ayuda económica equivalente a la prestación autonómica que no llegaron a percibir.

Según explicó la concejala de Educación, Omaira Pérez, la convocatoria se ha diseñado tomando como referencia los mismos requisitos establecidos por el Bono Infantil del Ejecutivo regional, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones para todas las familias perjudicadas.

La edil señaló que la actuación responde a una situación excepcional que afectó a varios usuarios de la Escuela Infantil Municipal, quienes no pudieron tramitar correctamente la ayuda autonómica debido a problemas relacionados con la información facilitada durante el procedimiento.

Pérez destacó que el Ayuntamiento consideró necesario buscar una solución que evitara que estas familias resultaran perjudicadas por circunstancias ajenas a su voluntad. En este sentido, subrayó que el objetivo es que ninguna familia pierda una subvención a la que habría tenido derecho de no haberse producido el error.

Asimismo, la responsable municipal recordó la importancia de la educación infantil en el desarrollo de los menores y defendió el papel de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso a estos servicios y favorecer la conciliación familiar y laboral.

Las bases aprobadas permitirán ahora poner en marcha una convocatoria específica para las familias que cumplan los requisitos establecidos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma refuerza sus políticas de apoyo a las familias y busca ofrecer una respuesta eficaz ante situaciones que puedan limitar el acceso de la ciudadanía a recursos y servicios públicos.