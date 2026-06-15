Tradición y fervor en el multitudinario recibimiento a los Patronos en La Orotava

La Villa de La Orotava puso este domingo el broche de oro a sus Fiestas Patronales con una de las imágenes más multitudinarias y emotivas que se recuerdan en los últimos años. Miles de personas se congregaron en la Plaza de La Paz, a la entrada del municipio, para recibir a los Santos Patronos en un acto que convirtió el entorno del Calvario en el epicentro del sentimiento villero.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes procedentes de distintos puntos de Tenerife comenzaron a ocupar cada rincón de la plaza y las calles adyacentes. Familias enteras, grupos de romeros y numerosos asistentes vestidos con el traje tradicional canario fueron dando forma a una auténtica marea humana que esperaba uno de los momentos más significativos de las celebraciones.

La expectación creció a medida que avanzaba la jornada. El sonido de las parrandas y agrupaciones folclóricas acompañó una tarde festiva en la que la emoción se mezcló con el orgullo de mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la identidad de La Orotava.

ROMERIA

La llegada de las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza fue recibida con aplausos, vítores y muestras de cariño por parte de un público entregado. El Santuario del Calvario, escenario histórico de las principales celebraciones patronales del municipio, volvió a convertirse en el punto de encuentro de miles de personas unidas por la devoción y el respeto a sus costumbres.

La imagen de la Plaza de La Paz completamente abarrotada dejó algunas de las estampas más impactantes del cierre festivo. El colorido de los trajes típicos, la presencia de numerosas agrupaciones folclóricas y la participación de varias generaciones de familias reflejaron el fuerte arraigo que conservan estas fiestas entre los villeros.

Con este multitudinario recibimiento, La Orotava cerró unas celebraciones que han vuelto a confirmar su relevancia dentro del calendario festivo y cultural de Canarias. Una despedida a la altura de unas fiestas centenarias que, año tras año, siguen congregando a miles de personas en torno a la tradición, la fe y el sentimiento de pertenencia a un pueblo que mantiene intacta su esencia.