Txus Vidorreta cierra su histórica etapa en el banquillo del CB Canarias

La marcha de Txus Vidorreta deja un vacío difícil de cubrir en el baloncesto español. El técnico bilbaíno se ha despedido de la que ha sido su casa, erigiéndose como el indiscutible arquitecto de la etapa más gloriosa en la historia del CB Canarias. Su salida marca el fin de un ciclo casi milagroso para una entidad modesta pero de innegable ambición, que bajo su batuta se ha consolidado por derecho propio en la élite del deporte nacional y europeo.

Durante su estancia en el banquillo aurinegro, la institución insular ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Vidorreta ha llevado a las vitrinas tinerfeñas dos Ligas de Campeones de la FIBA y tres Copas Intercontinentales, transformando al equipo en un temible competidor tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A nivel doméstico, el balance es igualmente reseñable: el conjunto alcanzó una final de la Copa del Rey y ha disputado en nueve ocasiones los play off por el título de la liga ACB, plantándose tres veces en la codiciada ronda de semifinales.

El preparador vasco aterrizó en la isla en noviembre del año 2015, tomando el relevo de Alejandro Martínez, quien había sido el gran artífice del ascenso y retorno del club a la máxima categoría. Desde el primer momento, Vidorreta imprimió su carácter y visión táctica al equipo. Salvo un breve paréntesis durante la temporada 2017-2018, en la que se hizo cargo del Valencia Basket, su lealtad y trabajo han estado ligados de forma ininterrumpida a la escuadra canaria hasta la recién concluida campaña. En esta última andadura, el plantel logró la proeza de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final, cayendo con honor en las semifinales frente al Barça.

A pesar de que todavía restaban dos años de vigencia en su contrato, la desvinculación se ha hecho efectiva. Su extraordinario palmarés colectivo ha venido siempre acompañado del justo reconocimiento individual. El pasado mes de mayo, la FIBA le otorgó el galardón de mejor entrenador de la década en su máxima competición continental, un torneo en el que la escuadra aurinegra ha sido protagonista constante, participando en nueve de sus diez ediciones bajo el férreo liderazgo del técnico vasco.

Con un total de 530 partidos dirigidos, la figura del entrenador quedará inmortalizada en el recuerdo de todos los aficionados. Su nombre estará ligado para siempre a la consolidación de un proyecto cimentado en piezas clave como el incombustible base brasileño Marcelinho Huertas y el dominante pívot georgiano Giorgi Shermadini. Juntos conformaron un tridente que elevó al equipo a cotas inimaginables para un club fundado en 1939, escribiendo así las páginas doradas de un equipo que ya es leyenda viva del baloncesto.