Cabildo y Cámara impulsan 'Comercio con futuro 2026' para modernizar pequeños negocios con innovación e IA

La consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín, y la directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, presentaron este martes la iniciativa 'Comercio con futuro 2026', un proyecto que pondrá en marcha a partir de este mes de junio dos programas formativos gratuitos dirigidos al comercio local de la isla.

Durante la presentación, Krysten Martín destacó que se trata de "una propuesta integral que busca acompañar a los pequeños negocios en su modernización, adaptación digital e incorporación de soluciones innovadoras ante un entorno económico cada vez más exigente".

Los itinerarios, financiados por el Cabildo de Tenerife, se desarrollan en un formato práctico y accesible, que combina formación online con talleres presenciales, con el objetivo de facilitar la participación de comerciantes y emprendedores de toda la isla. La previsión es alcanzar a más de 300 profesionales del sector.

Comercio con futuro 2026

La consejera subrayó la importancia de esta colaboración con la Cámara de Comercio para reforzar el tejido comercial de proximidad, al que definió como "el corazón de nuestros pueblos y ciudades". En este sentido, señaló que el pequeño comercio se enfrenta a una transformación constante en los hábitos de consumo, por lo que desde la institución insular se busca dotar a autónomos y PYMES de herramientas que mejoren su competitividad, incluyendo el uso de la inteligencia artificial.

Por su parte, la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, destacó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas avanzadas al sector. "Nuestro comercio debe mirar al futuro, pero no como una realidad lejana, sino como el presente", afirmó, subrayando que el proyecto pretende facilitar la adaptación a los nuevos retos económicos, tecnológicos y digitales.

Dos itinerarios formativos para transformar el comercio local

El programa se estructura en dos bloques formativos diferenciados. El primero, 'Gestiona, Vende y Destaca: Impulsa tu Comercio', está orientado a reforzar las bases de la gestión empresarial a través de seis cursos online y talleres presenciales. En él, los participantes aprenderán a optimizar su modelo de negocio, mejorar la rentabilidad, impulsar la venta omnicanal y fortalecer su presencia digital, además de acceder a formación específica sobre contratación pública como vía de nuevas oportunidades.

El segundo bloque, 'El Comercio del Mañana: la inteligencia artificial al servicio del negocio', se centra en la innovación disruptiva y en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial al pequeño comercio. Este itinerario permitirá a los participantes conocer soluciones para optimizar el marketing, automatizar procesos diarios y mejorar la toma de decisiones mediante el análisis de datos.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio refuerzan su apuesta por la modernización del tejido comercial insular, facilitando su adaptación a un entorno cada vez más digital y competitivo.