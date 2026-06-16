Canarias exige a la UE que el nuevo Pacto Migratorio no la convierta en cárcel fronteriza

La entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) el pasado viernes 12 de junio ha encendido todas las alarmas en Canarias. Las principales instituciones canarias y las organizaciones sociales temen que las nuevas directrices de Bruselas acaben consolidando a las islas como una suerte de "cárcel" para los migrantes.

Este lunes, el Ejecutivo canario, el Cabildo de Gran Canaria y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtieron de que las nuevas reglas de juego comunitarias endurecen el acceso al asilo y potencian el blindaje exterior de las fronteras de la Unión Europea. Todo ello, además, dejando un mar de dudas sobre cómo afectará en el día a día a territorios frontera como Canarias.

Un horizonte con "más dudas que certezas"

Desde el Gobierno de Canarias no ocultan su preocupación. Su portavoz, Alfonso Cabello, reconoció tras el Consejo de Gobierno que la administración autonómica afronta este nuevo escenario con "muchas más dudas que certezas". Cabello fue tajante al recordar que la región lleva años soportando en solitario un desafío humanitario descomunal y exigió formalmente a Bruselas y a Madrid que se reconozca de una vez la singularidad de las islas como el límite sur del continente europeo.

Para el portavoz regional, el PEMA va a guiar la política migratoria de los próximos años, por lo que urgió a definir con claridad cuál será el papel de los territorios receptores. "Canarias no puede seguir gestionando sola una presión que corresponde también al Estado y a la Unión Europea", insistió.

Exigencia de medios y corresponsabilidad

La postura del Cabildo de Gran Canaria va en la misma línea de exigencia. Su presidente, Antonio Morales, calificó el pacto europeo como un "documento rígido" del que Europa no sale bien parada. Morales advirtió del peligro real de que el archipiélago se convierta en una frontera-prisión si las nuevas directrices europeas no llegan respaldadas por una financiación real, coordinación entre administraciones y una verdadera "valentía política".

Aprovechando la presentación de la memoria anual de CEAR, Morales recordó que Gran Canaria mantiene intacto su espíritu de acogida, pero aclaró que para hacerlo con dignidad se necesitan infraestructuras y apoyo económico que no deben recaer únicamente sobre las regiones fronterizas.

CEAR

Las críticas más técnicas llegaron por parte de CEAR. Su coordinador territorial en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, lamentó que el PEMA suponga "un antes y un después" que prioriza "la externalización de las fronteras y el retorno" en lugar de los derechos humanos. Según la ONG, el pacto impone una fórmula basada en "más control, más deportaciones y menos protección" para quienes buscan refugio, cargando todo el peso de la gestión en los países emisores y en las fronteras insulares.

Ante esto, Lorenzo pidió al Gobierno de España que aproveche la reforma pendiente de su ley de asilo para crear un escudo garantista, aunque admitió que ve complicado que un cambio de tal calibre salga adelante en lo que queda de legislatura.

El trasfondo del pacto y el mensaje papal

La entrada en vigor de esta normativa europea ha coincidido en el tiempo con la visita del papa León XIV a Canarias, una figura cuyo mensaje ha sido utilizado por las instituciones para presionar al Gobierno central. Alfonso Cabello confió en que las palabras del pontífice hayan calado en el Ministerio competente para pasar de una vez "de la foto a la acción política" frente al nuevo escenario europeo. En este sentido, Antonio Morales también rescató una de las frases clave del papa durante su estancia: "La dignidad no tiene pasaporte".

Por último, tanto CEAR como el Cabildo alertaron sobre la letra pequeña del PEMA, especialmente sobre dos conceptos que consideran muy peligrosos para los derechos humanos. Por un lado, denunciaron la introducción de la figura de "país de origen seguro", la cual permitirá rechazar solicitudes de asilo de forma masiva basándose en etiquetas generales sobre las naciones en lugar de estudiar cada caso individualmente. Por otro lado, criticaron la fórmula de "tercer país seguro", ya que este mecanismo facilitará la expulsión de migrantes a países de tránsito con los que ni siquiera tengan una relación o conexión demostrable, bastando únicamente con que hayan transitado por su territorio de camino a Europa.