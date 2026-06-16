Canarias lleva a la cita del 2 de julio con el Estado su exigencia de voto estratégico en sus aeropuertos

El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central mantendrán una reunión bilateral de trabajo el próximo 2 de julio en el Ministerio de Política Territorial para abordar de manera definitiva la cogestión de los aeropuertos isleños. Según informó el portavoz regional, Alfonso Cabello, el archipiélago acudirá a la cita con una delegación de máximo nivel técnico y político, encabezada por él mismo, la consejera de Presidencia, Lady Barreto, y el secretario general técnico de Obras Públicas. Por parte del Estado, intervendrán la secretaria de Estado de Política Territorial, Myriam Álvarez, junto a la directora general y la Abogacía del Estado.

Exigencia legal frente a 'sillones de adorno'

La postura con la que el Ejecutivo autonómico afronta esta negociación es firme y huye de concesiones estéticas. Cabello ha dejado claro que Canarias no busca obtener un asiento meramente ornamental en el Consejo de Administración de AENA, sino una participación activa y con capacidad real de decisión en materias estratégicas como las tasas aéreas y los planes de inversión de los aeropuertos de las islas. El portavoz subrayó que no se trata de una petición arbitraria, sino de una exigencia basada estrictamente "en el cumplimiento de la ley", en referencia directa al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, que ampara este derecho legítimo.

El espejo del marco vasco y el fin de los anuncios 'fake'

El desarrollo de la negociación estará condicionado por los borradores de documentación que el Ministerio se ha comprometido a remitir a lo largo de esta misma semana. El objetivo irrenunciable del Gobierno de Canarias es encauzar un acuerdo que replique el "órgano de participación reforzada" ya concedido al País Vasco, rechazando cualquier oferta de menor rango competencial. Desde el Ejecutivo se recuerda que el debate se centra exclusivamente en las infraestructuras de interés general, después de que hace un mes la comunidad autónoma tuviera que calificar de "fake" el anuncio estatal que ofrecía competencias solo en espacios aeroportuarios menores, un movimiento que agrandó la brecha institucional pero que ha forzado a Madrid a tener que ir ahora más allá de sus pretensiones iniciales.