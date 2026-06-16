Canarias pacta con AESA regularizar los aeródromos y helipuertos de la comunidad autónoma

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) han suscrito un convenio de colaboración. El objetivo de este acuerdo pionero es avanzar en la regularización y el desarrollo de diferentes infraestructuras aéreas que son de competencia autonómica en el archipiélago.

Con esta rúbrica institucional, la región se erige como la primera comunidad autónoma de España en alcanzar un compromiso de esta naturaleza. La meta principal radica en agilizar los trámites burocráticos necesarios para la autorización, la supervisión técnica y la definitiva puesta en servicio de estas instalaciones de transporte.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha valorado positivamente este paso adelante. Según el dirigente autonómico, el convenio permite seguir avanzando en el ejercicio efectivo de las competencias regionales sobre estas plataformas. Asimismo, ha subrayado que esta nueva realidad dota de una mayor seguridad jurídica y coordinación administrativa a unos procedimientos que se consideran esenciales para garantizar la conectividad, la atención sanitaria y la respuesta ante emergencias en las islas.

En virtud de este documento, se establece un marco de coordinación específico para proceder a la autorización, apertura al tráfico, inspección y regularización legal de aquellas infraestructuras que no ostentan la calificación de interés general del Estado. De este modo, corresponde a la Administración regional autorizar el establecimiento, la apertura y las modificaciones operativas tanto de los recintos de uso restringido como de los de carácter eventual.

Por su parte, la AESA mantendrá sus funciones habituales de vigilancia. El organismo estatal seguirá encargado de la comprobación estricta de las normas técnicas de seguridad operacional, así como de la correspondiente inspección aeronáutica y la supervisión normativa en el territorio.

Red aeronáutica canaria

En la actualidad, la región cuenta con once infraestructuras aeronáuticas de competencia autonómica que operan con plena autorización. Entre las instalaciones más destacadas figuran los aeródromos de Antigua, ubicado en la isla de Fuerteventura, y el de El Berriel, situado en Gran Canaria.

En este grupo de espacios ya aprobados también se encuentran los helipuertos de Artenara, el del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y el de Puerto Las Palmas, todos ellos en territorio grancanario. A estos se suman el de San Sebastián de La Gomera, el de Puntagorda en La Palma, y varios en Tenerife, como los vinculados al municipio de Adeje y a recintos médicos fundamentales como el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, además de la instalación ubicada en La Guancha.

De cara al futuro más inmediato, las instituciones mantienen quince instalaciones en proceso de tramitación a lo largo de todo el archipiélago. En la isla de El Hierro, se está gestionando la legalización de los helipuertos de la Frontera Base GES y del Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes. En Fuerteventura, avanza de manera favorable el expediente del helipuerto vinculado al Hospital General Virgen de la Peña.

Gran Canaria aglutina gran parte de los nuevos proyectos en marcha. Allí se trabaja activamente en los expedientes correspondientes al aeródromo de Agaete, diversos helipuertos estratégicos, el hidroaeródromo de Puerto Las Palmas y la plataforma de la Plataforma Oceánica de Canarias. En las demás islas, como La Palma, Lanzarote y Tenerife, también siguen su curso administrativo diversos espacios sanitarios y de emergencias para potenciar los recursos logísticos de la región.