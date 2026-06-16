Canarias reduce en más de un 20% su lista de espera de dependencia en un sistema nacional al límite

Canarias se ha consolidado como la comunidad autónoma que más ha reducido las listas de espera de la dependencia durante los primeros cinco meses del año. Según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, el número de personas pendientes de una prestación o de la valoración de su grado de necesidad descendió un 20,7%, hasta situarse en 17.457 solicitantes.

Esta evolución convierte al Archipiélago en la región con el mayor recorte de la lista de espera del país en este periodo. No obstante, Canarias continúa ocupando el cuarto lugar en términos absolutos, por detrás de Cataluña, con 80.827 personas pendientes; Andalucía, con 49.513; y la Comunidad Valenciana, con 28.808.

Bloqueo persistente

Pese a la mejora registrada y a la reducción de 95 días en los tiempos de tramitación, la situación de la dependencia en las Islas sigue lejos de los niveles deseables. El Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa a Canarias como la comunidad con mayor porcentaje de ciudadanos atrapados en la burocracia del sistema, con un 20,4% de personas pendientes de resolución o prestación.

Las Islas encabezan esta clasificación por delante de Cataluña (18,8%) y Murcia (18,3%), mientras que Castilla y León (4,3%), Navarra (2,3%) y Galicia (1,3%) figuran entre las autonomías con una gestión más ágil.

Aunque los indicadores canarios muestran una evolución favorable respecto a ejercicios anteriores, la elevada proporción de expedientes pendientes refleja que miles de personas continúan esperando una respuesta efectiva del sistema.

Burocracia y recortes

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye buena parte de las dificultades que atraviesa el sistema de dependencia a la falta de previsión económica y a una gestión insuficiente de las administraciones públicas. La entidad advierte de que la desaparición de la partida extraordinaria de 600 millones de euros incluida en el plan de choque de años anteriores está ralentizando la atención a los dependientes.

"Esto está suponiendo una clara ralentización del sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter 'low cost' de sus prestaciones y servicios", sostienen desde la organización.

Los expertos también alertan de los obstáculos burocráticos que siguen dificultando el acceso a las ayudas, así como de las reducidas cuantías y de las incompatibilidades existentes entre determinadas prestaciones. Además, critican que el Ministerio de Derechos Sociales solo considere desatendidos a los expedientes que superan los 180 días legales de tramitación.

La asociación reclama una mayor transparencia institucional y censura lo que considera una "actitud triunfalista" por parte del departamento ministerial. A su juicio, los avances registrados en algunos territorios no pueden ocultar la realidad de un sistema que continúa acumulando retrasos y dejando a miles de personas a la espera de una atención reconocida por ley.

La mejora de Canarias se produce, además, en un contexto especialmente complejo para el conjunto del país. Durante los cinco primeros meses del año, la lista de espera nacional aumentó en 7.293 personas y 13.503 ciudadanos fallecieron sin haber recibido la prestación que tenían reconocida o mientras tramitaban su expediente. En total, 265.503 personas siguen pendientes de valoración o de recibir la ayuda que les corresponde.