Canarias rompe los moldes con 61.260 contratos de verano y un crecimiento que duplica la media nacional

El mercado laboral del archipiélago saca músculo y se sitúa a la vanguardia de la creación de empleo en todo el territorio nacional. Las estimaciones que maneja el sector confirman que Canarias registrará 61.260 contratos de puesta a disposición durante los meses de junio, julio y agosto. Este volumen de actividad supone un incremento del 19% interanual, una excelente noticia que demuestra que la economía de las islas avanza a doble velocidad que el resto de España, cuya media de crecimiento se queda en un más discreto 12%.

Récord de afiliación

Este desborde de competitividad regional frente al menor dinamismo de la Península se debe, de forma inequívoca, al imán y al atractivo de nuestro sector hotelero y hostelero. El sector servicios, que el año pasado ya concentró el 58,7% de las contrataciones estivales en el país, vuelve a ejercer de auténtico salvavidas y motor de la riqueza en el archipiélago. La buena marcha de la libre empresa turística, que cerró el último ejercicio con un récord histórico de 2.752.942 afiliados a nivel nacional, confirma que, frente a los discursos políticos que cuestionan constantemente el modelo productivo local, la iniciativa privada es la única capaz de generar oportunidades reales y bienestar para las familias a ritmos acelerados.

Para dar respuesta a la inminente campaña veraniega, los empresarios de las zonas costeras han tenido que adelantarse y acelerar la planificación de sus plantillas. La demanda de empleo se concentrará con fuerza en perfiles esenciales para el buen funcionamiento del engranaje turístico diario, como camareros, personal de cocina y personal de limpieza de pisos, unos profesionales complementados por el empuje de sectores auxiliares que también ganan terreno, como el comercio, el transporte y la distribución de última milla.

No obstante, este avance a doble velocidad de las islas tiene que convivir con el severo corsé normativo que impone el Gobierno central desde Madrid. El análisis de la tipología de las contrataciones refleja la distorsión que introduce la burocracia en el día a día de las empresas: los contratos fijos discontinuos ya representan el 41,7% del total de las firmas de la campaña de verano. Esta fórmula legal y obligatoria se utiliza de manera masiva por imposición administrativa, camuflando de forma artificial la naturaleza intrínsecamente estacional y flexible de unos puestos de trabajo ligados por lógica a la temporada de sol y playa.

A pesar de estas constantes trabas regulatorias, la flexibilidad que aporta la gestión de talento cualificado permite al tejido empresarial canario liderar la creación de empleo en España. Los datos de este verano constatan que, mientras la economía peninsular aminora la marcha, el vigor hotelero de las islas continúa atrayendo inversión, generando puestos de trabajo y demostrando la superioridad de un sector servicios libre de las ataduras de la planificación estatal.