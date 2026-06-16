Desarticulada una red criminal que introducía hachís en Canarias: más de 7.500 kilos intervenidos y 25 detenidos

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desmantelar una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de hachís entre Canarias y la Península. El operativo se ha saldado con 25 detenidos y la incautación de más de 7.500 kilos de droga, en una de las actuaciones más relevantes de los últimos meses en el archipiélago.

De los arrestados, 16 han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Una investigación de ocho meses

La investigación comenzó a finales de 2025, cuando ambos cuerpos policiales detectaron por separado la actividad de un narcotraficante especialmente activo en Canarias. Al comprobar que se trataba de objetivos comunes, decidieron unir esfuerzos en una operación conjunta que se ha prolongado durante ocho meses.

Durante ese tiempo, los agentes fueron destapando una estructura criminal bien organizada, con presencia en varias islas y conexiones internacionales con la Península, el norte de África y Sudamérica. Según la investigación, la red utilizaba métodos sofisticados para evitar ser detectada, como el cambio constante de vehículos, teléfonos y sistemas de vigilancia.

Una red con fuerte logística marítima

Uno de los elementos clave del entramado era su capacidad para introducir grandes cantidades de droga por vía marítima. La organización contaba con una infraestructura preparada para el transporte de hachís desde el mar hasta distintos puntos del litoral canario, desde donde se distribuía.

A lo largo de la investigación se llevaron a cabo cinco intervenciones relevantes en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde se intervinieron los más de 7.500 kilos de hachís.

El golpe más importante: Gran Canaria

La actuación más destacada se produjo la madrugada del 11 de mayo en la zona de Sardina del Norte, en Gran Canaria. Los agentes detectaron la llegada de una embarcación neumática cargada con fardos de droga y desplegaron un dispositivo que permitió interceptar el alijo en pleno desembarco.

En ese operativo fueron detenidas nueve personas y se incautaron más de 3.000 kilos de hachís, además de la embarcación utilizada para el transporte.

Fase final y registros

Una vez reunidas todas las pruebas, se activó la fase final de la operación. El resultado fue la detención de 25 personas y la realización de seis registros en viviendas situadas en Gran Canaria y Málaga.

En esos registros, los agentes intervinieron más de 250.000 euros en efectivo, un arma corta con munición, armas blancas y diversa documentación relevante para la investigación.

La investigación sigue abierta

Aunque la organización ha sido desarticulada, la investigación continúa activa. Los agentes mantienen abiertas varias líneas de trabajo para localizar a otros miembros del grupo que ya han sido identificados y que permanecen en busca y captura.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El juez ha decretado prisión provisional para 16 de ellos.