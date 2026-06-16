Dos heridos de diversa consideración tras colisionar dos turismos en Fuerteventura

Una mujer y un hombre han resultado heridos de diversa consideración como consecuencia de una fuerte colisión entre dos turismos que circulaban por la carretera FV-3, a su paso por el municipio de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Según ha comunicado a los medios el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el siniestro tuvo lugar durante la tarde de este lunes y obligó a un importante despliegue de los servicios de emergencia para atender a los afectados y despejar la vía.

Tras recibir el aviso de emergencia, la sala operativa del 112 activó de inmediato los recursos necesarios. Hasta el lugar del accidente se desplazaron rápidamente efectivos de los bomberos de Puerto del Rosario. Su intervención fue fundamental, ya que los vehículos quedaron gravemente dañados tras el impacto. Los especialistas procedieron a asegurar ambos automóviles y tuvieron que realizar maniobras de excarcelación para lograr liberar a un ocupante de cada uno de los habitáculos, puesto que habían quedado atrapados en el interior y no podían abandonar los coches por sus propios medios.

Una vez rescatados, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la asistencia médica sobre el terreno. Los sanitarios realizaron una primera valoración de los afectados y determinaron que la mujer presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, a la espera de ver su evolución y descartar complicaciones posteriores. Por su parte, el varón implicado en el choque sufrió diversas lesiones diagnosticadas inicialmente como de carácter leve. Tras estabilizar a ambos pacientes, el personal médico dictaminó su traslado en ambulancias de soporte vital.

Las unidades del Servicio de Urgencias Canario evacuaron a los dos heridos hasta las instalaciones del Hospital General de Fuerteventura, donde han quedado ingresados para ser sometidos a pruebas más exhaustivas que permitan evaluar los daños y continuar con el tratamiento médico adecuado. Simultáneamente, patrullas de la Guardia Civil se personaron en la zona para regular la circulación, asegurar el perímetro y comenzar a instruir el atestado correspondiente con el fin de esclarecer las causas exactas que provocaron este aparatoso siniestro vial en la capital majorera.

Finalmente, para restablecer la total normalidad en el tráfico y garantizar la seguridad del resto de conductores, efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras, organismo dependiente del Cabildo de Fuerteventura, acudieron a este punto de la carretera FV-3. Los operarios llevaron a cabo intensas labores para retirar los restos de carrocería esparcidos por la calzada y limpiaron minuciosamente los derrames de líquidos y aceite provocados por el choque de ambos turismos, dejando la vía completamente despejada y transitable tras las alteraciones en el flujo habitual de vehículos.