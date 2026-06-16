Dos heridos en una colisión múltiple de turismos en la autopista TF-1 de Tenerife

Un aparatoso siniestro vial ocurrido a última hora de la noche ha provocado que dos varones requirieran asistencia médica tras verse implicados en un choque que involucró a varios vehículos. El suceso tuvo lugar en la concurrida autopista del sur de la isla, concretamente en la vía TF-1, a la altura de la entrada a Punta Larga, en el término municipal tinerfeño de Candelaria. Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, la alerta se recibió al filo de las 22:55 horas.

De forma inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos necesarios para atender la urgencia. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del Servicio de Urgencias Canario, cuyos facultativos valoraron sobre el terreno a los afectados. El personal sanitario prestó la primera asistencia a un varón de 35 años que presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado. Dada la naturaleza de sus lesiones, los equipos de emergencia decidieron su traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para una evaluación exhaustiva.

En el mismo escenario del siniestro, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario también atendieron a un segundo implicado, un joven de 27 años. Tras una primera exploración, se constató que este paciente sufría un traumatismo en la espalda, calificado igualmente con un pronóstico inicial moderado. Para garantizar su correcta atención y evitar complicaciones clínicas de mayor gravedad, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias.

La magnitud del choque múltiple obligó a desplegar un dispositivo integral de seguridad e intervención. Por este motivo, se personaron en la zona efectivos de los bomberos de Tenerife, quienes se encargaron de asegurar los turismos accidentados, desconectar las baterías y prevenir cualquier riesgo de incendio o derrame en la calzada. Asimismo, operarios del Servicio Insular de Carreteras colaboraron activamente con el resto de los recursos intervinientes para acondicionar la vía y restablecer la normalidad en la circulación.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil asumieron el control del tráfico en la autopista TF-1, una de las arterias principales y con mayor densidad de vehículos de la región. Los efectivos del instituto armado procedieron a regular la circulación en sentido sur para evitar retenciones o nuevos percances, al tiempo que instruyeron las correspondientes diligencias para esclarecer las causas exactas que desencadenaron esta colisión múltiple.