El Cabildo forma a los vecinos de María Jiménez para unas hogueras de San Juan seguras

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, en colaboración con el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Distrito de Anaga, Gesplan y la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales (Opvam), ha celebrado un encuentro formativo dirigido a asociaciones vecinales y residentes del barrio santacrucero de María Jiménez con el objetivo de reforzar la seguridad de cara a las próximas fiestas de las hogueras de San Juan, que se celebrarán en toda la isla la noche del 23 de junio.

El Centro Cultural de María Jiménez acogió la sesión formativa impartida por el oficial jefe del Consorcio de Bomberos, Florencio López, y el oficial Vicente Cámara, bajo el título 'Buenas prácticas al hacer las fogaleras u hogueras de San Juan'. Ante una treintena de vecinos, los ponentes explicaron los procedimientos y recomendaciones a tener en cuenta para la celebración segura de las tradicionales hogueras que tienen lugar en distintos puntos del barranco del Bufadero.

Durante la charla se abordaron pautas de gestión del fuego, medidas de prevención y consejos de seguridad, además de resolver las dudas planteadas por los asistentes sobre el desarrollo de estas prácticas tradicionales.

La jornada se estructuró en dos partes: una primera dedicada a la formación en seguridad y una segunda centrada en una acción de voluntariado ambiental, en la que una veintena de vecinos participaron en la limpieza del barranco del Bufadero con el apoyo de Opvam.

Garantizar la tradición con seguridad

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, destacó "el trabajo que se está realizando junto a los vecinos de María Jiménez", orientado tanto a la limpieza de distintos tramos del barranco como a la formación previa en seguridad impartida por los bomberos.

"De esta forma mantenemos una actividad tradicional, pero con el objetivo de que la gente la haga con la mayor seguridad posible para evitar cualquier percance. Además, se trata de una acción de voluntariado ambiental que busca concienciar sobre la importancia de mantener limpio el barranco durante todo el año, no solo en fiestas", señaló.

Por su parte, la concejala de Seguridad y del Distrito Anaga de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó que la iniciativa permite "mantener la tradición en María Jiménez en la noche de San Juan con una jornada formativa dirigida a vecinos y asociaciones, complementada con la limpieza del barranco para que las hogueras del día 23 se realicen con todas las garantías de seguridad".

Voluntariado y concienciación ambiental

El presidente de la Asociación de Vecinos Tanemirt, Ehedey Fernández, explicó que el barrio se encuentra "preparando un año más las hogueras de San Juan" mediante un trabajo conjunto entre asociaciones vecinales, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, destacó la creación de un grupo de voluntariado para fomentar la concienciación ambiental y las buenas prácticas en el entorno del barranco, coordinado por el Cabildo y Gesplan.

Bajo la dirección de la Opvam y Gesplan, la jornada de limpieza se desarrolló durante varias horas, en las que se recogieron 12 bolsas de residuos —entre 50 y 60 kilos de basura—, principalmente botellas, plásticos, metales, enseres y restos de vegetación.