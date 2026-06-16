El Gobierno de Canarias lanza la aplicación 'Alisio' para ayudar a cuidadores no profesionales

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha anunciado la puesta en marcha de la aplicación Alisio. Se trata de un servicio integral de apoyo destinado a las personas cuidadoras no profesionales, basado en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las familias con personas dependientes a su cargo.

La iniciativa ha sido presentada oficialmente este martes por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, junto al viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, y el consejero delegado de la empresa Okencasa, Íñigo Kortabitarte. Según han explicado, el propósito principal del Ejecutivo autonómico es lograr la expansión de este proyecto a lo largo de los próximos años y llegar a 20.000 usuarios en 2028.

Candelaria Delgado ha subrayado que los objetivos fundamentales de Alisio pasan por mejorar la capacidad de cuidado y contribuir a que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en su entorno habitual "con mayor bienestar y dignidad". Asimismo, la consejera ha apuntado que en España la mayor parte de la atención a las personas mayores dependientes recae de manera casi exclusiva en el ámbito familiar.

En la gran mayoría de los casos, este trabajo es asumido por mujeres que asumen la tarea "con entrega, responsabilidad y compromiso", pero que habitualmente lo hacen en una situación de soledad y sin el respaldo suficiente. Esta falta de asistencia termina repercutiendo negativamente en su propio bienestar físico, emocional y social, lo que genera un desgaste que también afecta al sistema público. Por ello, Alisio fomenta la prevención de problemas y el acompañamiento de estas familias antes de que la carga sea insostenible.

Por su parte, el viceconsejero Juan Martínez Doreste ha destacado que esta aplicación es un servicio pionero e innovador de asistencia psicoeducativa que coloca al archipiélago a la vanguardia en este ámbito. Hasta la fecha, el Ejecutivo canario ya ha impulsado un programa piloto en las islas de La Palma y Lanzarote, mediante el cual se está prestando asistencia actualmente a unas 150 familias.

El servicio integral que articula la aplicación Alisio no se limita a un único soporte tecnológico. Tal y como ha detallado el responsable de Okencasa, ofrece acompañamiento profesional y un itinerario formativo individualizado compuesto por quince vídeos didácticos sobre cuidado y autocuidado. Además, incluye un plan personalizado con entrenamientos de habilidades prácticas para afrontar el día a día.

La plataforma también contempla la celebración de dos sesiones de apoyo psicosocial por videoconferencia con un especialista en la materia, así como el acceso ilimitado a una comunidad virtual de apoyo entre los propios usuarios. De este modo, la administración pretende integrar plenamente esta asistencia entre quienes perciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, reduciendo las urgencias y optimizando el uso de los recursos públicos.