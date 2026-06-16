El SCS impulsa una Red Transfusional Canaria y hace balance de actividad en el primer semestre de 2026

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha celebrado este lunes el II Comité de Transfusión, una reunión de trabajo en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, en la que se ha analizado la actividad desarrollada por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia durante el primer semestre de 2026 y se han marcado nuevas líneas de coordinación en el sistema transfusional del archipiélago.

El encuentro, enmarcado en la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el pasado 14 de junio, ha reunido a responsables de la Dirección General y a profesionales de los servicios de transfusión de los hospitales públicos de Canarias.

Hacia una red transfusional integrada

Durante la reunión, el director general de Hemodonación y Hemoterapia y presidente del Comité de Transfusión del SCS, Francisco Rodríguez, ha presentado el acuerdo de colaboración con los hospitales del sistema público canario para avanzar en la consolidación de una Red Transfusional Canaria integrada.

El objetivo de este proyecto es reforzar la coordinación entre centros, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una respuesta más homogénea y eficaz ante las necesidades asistenciales en todas las islas.

Nuevo marco europeo SOHO

El comité también ha analizado las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo sobre Sustancias de Origen Humano (SOHO), que reforzará los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad de los componentes sanguíneos.

En este contexto, los profesionales han abordado las líneas de trabajo destinadas a implantar en Canarias un modelo más eficiente de práctica transfusional, orientado a mejorar los resultados en salud de los pacientes.

Reconocimientos en La Gomera

La sesión ha incluido además un reconocimiento al hematólogo Luis Marsá-Vilá por su trayectoria profesional en el Centro Canario de Transfusión y en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, así como a Pablo Pedro Rodríguez Negrín, supervisor de enfermería y responsable de los servicios de laboratorio del centro hospitalario gomero, por su implicación en el desarrollo de la actividad transfusional en la isla.

Más de 25.000 donaciones en cinco meses

El Comité de Transfusión del SCS, espacio de coordinación entre profesionales sanitarios del archipiélago, ha destacado igualmente la evolución positiva de la donación de sangre en Canarias.

Entre enero y mayo de este año se han registrado 25.609 donaciones, lo que supone un incremento del 2,14% respecto al mismo periodo del año anterior, con 536 donaciones más.

Además, las donaciones realizadas en el ámbito hospitalario han crecido un 5,22%, consolidando la tendencia al alza en los primeros meses de 2026.