Gran Canaria llama a extremar la precaución ante el alto riesgo de incendios tras una primavera especialmente lluviosa

Las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses han dejado una imagen poco habitual en Gran Canaria: montes y barrancos cubiertos de vegetación. Sin embargo, esta situación, positiva desde el punto de vista ambiental, también incrementa el riesgo de incendios forestales de cara al verano al aumentar la cantidad de combustible disponible en caso de fuego.

Ante este escenario, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones durante los próximos meses y colabore en las labores de prevención. Además, la corporación insular ha adelantado al mes de junio la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, una decisión motivada tanto por el crecimiento de la vegetación como por los efectos del cambio climático.

Durante la presentación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para la campaña de verano, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, advirtió de la magnitud del riesgo al que se enfrenta la isla.

"Ha llovido mucho. Hay hierba por todas partes. El monte está cargado de combustible como pocas veces lo hemos visto. El peligro es real, es inmenso y es inmediato", señaló.

Un millar de efectivos

El operativo desplegado para afrontar posibles emergencias está integrado por cerca de 1.000 personas con capacidad de intervención inmediata. De ellas, 250 son técnicos especializados en incendios forestales, 450 pertenecen a Protección Civil y otras 350 forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

En caso de que la situación lo requiera, el dispositivo puede reforzarse con brigadas procedentes de otras islas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y personal de distintas áreas del Cabildo, lo que permitiría movilizar hasta 2.000 profesionales adicionales.

Desde la corporación insular destacan que Gran Canaria dispone de uno de los sistemas de prevención y extinción de incendios más avanzados del país, integrado por las unidades Presa, brigadas terrestres, agentes de Medio Ambiente, bomberos, técnicos del Centro de Coordinación Operativa Insular de Prevención y Extinción de Incendios (Cecopin), vigilantes y personal logístico.

Prevención durante todo el año

El Cabildo insiste en que la mejor herramienta frente a los incendios sigue siendo la prevención. Por ello, mantiene actuaciones permanentes durante todo el año destinadas a reducir el riesgo en las zonas forestales y de interfaz urbano-forestal.

Entre estas medidas figuran el control de la vegetación mediante pastoreo, trabajos de limpieza y mantenimiento en diferentes espacios naturales y la mejora constante de los recursos materiales destinados a la lucha contra el fuego.

Morales destacó también la labor desarrollada por el Consorcio de Emergencias, el área de Medio Ambiente y el Consejo Insular de Aguas, especialmente en la limpieza de barrancos y zonas sensibles durante el último año.

Llamamiento ciudadano

El presidente del Cabildo pidió la colaboración de los vecinos para minimizar riesgos, especialmente en las áreas próximas al monte. En este sentido, recomendó mantener limpias de maleza las parcelas y los alrededores de las viviendas para evitar que un eventual incendio pueda propagarse hasta zonas habitadas.

La isla cuenta además con dos helicópteros operativos con base en el nuevo centro para el personal de extinción y helipuerto de Artenara, así como con la Unidad Operativa de Fuegos Forestales, recursos considerados clave para una respuesta rápida en caso de emergencia.

Las autoridades recuerdan que la combinación de altas temperaturas, vegetación abundante y episodios de viento puede favorecer la rápida propagación de las llamas, por lo que apelan a la responsabilidad individual para evitar conductas que puedan desencadenar un incendio forestal.