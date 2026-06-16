La huelga nacional de médicos apenas logra un 8% de seguimiento en Canarias

La huelga de médicos convocada este martes en toda España contra la propuesta de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad tuvo un seguimiento muy reducido en Canarias. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, solo el 8,1 % de los profesionales llamados a secundar la protesta en los centros del Servicio Canario de la Salud (SCS) se sumó a los paros.

De los 4.494 facultativos afectados por la convocatoria en el Archipiélago, únicamente 364 participaron en la jornada de huelga. En total, estaban convocados 7.019 trabajadores de este grupo profesional entre Atención Primaria y Hospitalaria.

Gran Canaria registró el mayor seguimiento de la protesta, con 199 médicos en huelga de un total de 1.874 afectados, lo que representa un 10,62 %. En Tenerife, por su parte, secundaron el paro 150 de los 2.108 facultativos convocados, un 7,12 %.

La participación fue aún menor en el resto de las islas. En Lanzarote se sumaron a la huelga seis de los 251 profesionales afectados (2,39 %), mientras que en Fuerteventura lo hicieron cuatro de los 374 convocados (1,07 %). En La Palma participaron cinco de los 152 facultativos afectados, lo que supone un seguimiento del 3,29 %.

En El Hierro y La Gomera no se registró ningún médico en huelga, por lo que la actividad asistencial se desarrolló con total normalidad.

La Consejería de Sanidad destacó además que la jornada transcurrió sin incidencias relevantes. Los servicios mínimos, fijados en 1.232 efectivos para garantizar la atención urgente y los tratamientos inaplazables, permitieron mantener la actividad sanitaria sin alteraciones significativas en el conjunto del Archipiélago.