Por qué Canarias debe hacer permanentes los impuestos bajos tras la paz en Ormuz

El fin de las hostilidades en Oriente Próximo no parece un argumento de peso para que el poder político decida devolver el protagonismo al mercado. Tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que permitirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz tras más de cien días de conflicto, el Gobierno de Canarias ya se apresura a demandar la prolongación de la excepcionalidad fiscal. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha avanzado su intención de estirar el denominado «escudo anticrisis» hasta el próximo mes de diciembre, un movimiento que, sin embargo, abre una ventana de oportunidad para consolidar una de las pocas realidades positivas que ha dejado este escenario: el alivio de la asfixia impositiva sobre los ciudadanos.



A diferencia de la península, donde el Gobierno central optó por parches temporales en el IVA, el diferencial fiscal de las islas obligó a plasmar un paquete de medidas en clave regional que introdujo bajadas impositivas directas. La aplicación del tipo cero del IGIC para los productos energéticos, la exención de carga fiscal indirecta en la cesta de alimentos básicos y la devolución casi total del Impuesto Especial sobre combustibles para sectores clave han demostrado que la economía respira mejor cuando el dinero se queda en el bolsillo del contribuyente. Mantener estas figuras impositivas al mínimo no debe entenderse como una medida de emergencia prorrogable por la arbitrariedad política, sino como el camino natural hacia una estructura fiscal baja y competitiva que dinamice el consumo.

Frente a la pretensión del Ejecutivo de pactar estos plazos con el Ministerio de Hacienda en función de la coyuntura, la realidad económica exige dar permanencia a este marco de baja presión fiscal. Los analistas advierten de que los precios de los carburantes, con la gasolina estabilizada en medias de 1,45 y 1,58 euros el litro en las islas tras subir 27 céntimos, tardarán en descender debido a los costes de los fletes marítimos y los daños en refinerías, factores que ningún decreto gubernamental puede solventar.

Mientras el barril de Brent ya cotiza a la baja en el entorno de los 80 dólares tras el éxito de la diplomacia internacional, la persistencia de una inflación del 3,2% en mayo demuestra que el verdadero enemigo de la recuperación es la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano. En lugar de utilizar la fiscalidad como un grifo que la administración abre y cierra a su antojo, la consolidación definitiva de estos impuestos reducidos permitiría a los operadores económicos y a las familias canarias afrontar el nuevo escenario internacional con certidumbre, libertad de elección y sin el lastre de una recaudación pública confiscatoria.